La votación de la ley de restauración de la naturaleza en la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo ha terminado este martes en tablas (44 a favor, 44 en contra y 0 abstenciones) lo que significa que la recomendación que votará el Parlamento Europeo (en primera lectura) en su pleno de julio será la de rechazar la propuesta enmendada de la Comisión Europea de un texto clave de la estrategia de biodiversidad y el pacto verde europeo. "Si la propuesta no logra una mayoría en la comisión, que es lo que ha ocurrido, la comisión propondrá al pleno que sea rechazada, que es lo que haremos como punto de partida en el pleno de julio", ha explicado el presidente de la comisión de medio ambiente, el liberal francés Pascal Canfin, tras una nueva agitada votación de enmiendas.

Hace 10 días socialistas, liberales, ecologistas e izquierda lograron evitar el intento del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha de tumbar la nueva ley, llamada a recuperar al menos el 20% de los hábitats terrestres y marinos para 2030 y reparar todos los ecosistemas que necesiten restaurarse para 2050. Según alega la coalición de derechas, "la ley supondrá la ruina para el mundo rural, ya que obliga a los agricultores a abandonar un 10% de las tierras cultivables, y pone en riesgo la seguridad alimentaria al limitar en exceso el uso de fertilizantes químicos sin que existan alternativas viables", ha insistido la eurodiputada popular Dolors Montserrat.

Este martes, los partidarios de la ley tampoco han logrado reunir la mayoría simple necesaria para aprobar la propuesta lo que significa que lo primero que votará el pleno en la sesión del 10 al 13 de julio en Estrasburgo es el rechazo a la misma. "La naturaleza ha perdido hoy una batalla, pero seguiremos luchando en el pleno. Sigo abierto, como siempre, a negociar todo con todos", ha explicado el ponente del informe, el español César Luena.

El resultado supone una victoria (de momento) para la estrategia del líder del PPE, Manfred Weber, pero la batalla final se producirá en Estrasburgo en menos de tres semanas ya que es el pleno, muy dividido a tenor de este resultado, quien tendrá la última palabra durante una sesión en la que se podrán presentar de nuevo enmiendas. "Van tan justos que es imposible hacer predicciones", apuntan fuentes de la cámara sobre las perspectivas ante el nuevo voto. El grupo del PPE ya ha pedido que se aplace la votación a septiembre.

Pelea en el PPE

"Todos sabemos que hay una pelea interna importante en el PPE. Pero la primera ley de la naturaleza y biodiversidad de Europa no puede depender de una trifulca interna de los conservadores europeos", ha advertido el político socialista ha cargado contra los populares por difundir "bulos y mentiras" sobre la nueva ley. "Espero sinceramente que Manfred Weber entre en razón y abandone su cruzada personal contra Ursula von der Leyen, para que podamos aprobar la propuesta de la Comisión Europea. Ya es hora de que nos centremos en revertir la pérdida de biodiversidad y no en estos juegos políticos", ha advertido.

Todavía más crítico ha sido el liberal francés que ha acusado a Weber de manipular el voto. "Un tercio de los miembros del PPE hoy no forman parte de la comisión de medio ambiente, con lo cual un número significativo de miembros ha sido sustituido y un tercio de los que han votado por el PPE forman parte de la delegación de la CDU (alemana). Ha sido un caso claro de manipulación del voto por parte de Manfred Weber", ha arremetido, acusando al eurodiputado alemán de sustituir a miembros de su partido proclives a la ley por otros contrarios para impedir que la comisión de medio ambiente aprobara el texto.

"Esto no puede pasar en el pleno. No puede sustituir a los miembros del pleno. Si la diversidad de opiniones de miembros del PPE se hubiera reflejado en el voto hubiéramos tenido una mayoría. Como presidente de la comisión de medio ambiente es francamente penoso ver como el líder de un partido político es capaz de manipular hasta este punto", ha añadido. Ambos, en todo caso, consideran que están todavía tiempo de pararle los pies a los conservadores y que hay margen para aprobar la ley. Una señal importante es el acuerdo cerrado la semana pasada por el Consejo. "La mayoría de los gobiernos liderados por el PPE votaron a favor de este texto. No se abstuvieron: Bulgaria, Rumanía, República checa, Irlanda, Grecia. Hay margen para ganarlo", ha indicado Canfin. Si el Parlamento logra aprobar la ley, los negociadores de la Eurocámara, Consejo y Comisión podrán empezar a negociar el texto definitivo.