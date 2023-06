Una donación de sangre llega a salvar la vida de tres adultos o cinco niños

«Queremos agradecer la solidaridad de todas las personas que donan sangre en las Islas. Una sola extracción puede salvar la vida de hasta tres pacientes adultos o la de cinco niños», señala Elsa Brito, responsable de Comunicación, Marketing y Promoción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra hoy.

Según las cifras que maneja el organismo adscrito a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, la región cerró 2022 con 65.942 donaciones de sangre, de las que 35.024 correspondieron a la provincia de Las Palmas y 30.918 a la de Santa Cruz de Tenerife. El cómputo total se traduce en 612 menos que en 2021, que concluyó con 66.554 –36.006 en Las Palmas y 30.548 en Santa Cruz de Tenerife–. El año 2020, en cambio, cuando irrumpió la pandemia de coronavirus, finalizó con 63.004 –34.567 en Las Palmas y 28.437 en Santa Cruz de Tenerife–. «Ahora mismo estamos un poco por debajo de los datos del primer semestre del año pasado. Hay que recordar que el primer trimestre de 2022 fue muy duro por el gran volumen de contagios de covid, pero afortunadamente conseguimos recuperarnos», anota Brito.

Ahora bien, el reto que se marca la institución para la segunda mitad del año se centra en alcanzar las 300 donaciones diarias el mayor número de días posible a la semana. «El jueves pasado lo conseguimos, por ejemplo, pero no es algo que suceda a menudo. Sin duda, esto es muy importante para no sufrir períodos de crisis y poder responder a las demandas de los hospitales», enfatiza.

Con el propósito de rendir homenaje a las personas que realizan este acto altruista, ya el pasado 2 de junio el ICHH organizó un evento en el municipio de Güimar –en Tenerife– por el Día Mundial del Donante de Sangre. En Gran Canaria, la acción tendrá lugar el próximo 25 de junio en San Mateo. «En 2024, los actos se realizarán en Los Llanos de Aridane y en Santa Lucía de Tirajana. Cada año los celebramos en dos municipios diferentes y nuestro objetivo es que estén representadas las dos provincias canarias», explica la profesional, que además informa de que hoy se presentará la campaña de verano. «Se promocionará sobre todo en las redes sociales. Además, rotularemos las guaguas de Global y de Titsa, las bicicletas de Sagulpa, y contaremos con cuñas de radio y un spot televisivo», adelanta.

Desde el ICHH recuerdan que durante el período estival disminuye el número de donaciones. Por eso, las unidades móviles de la institución tratan de estar presentes en aquellas zonas en las que suelen concentrarse más personas. «Lo mismo sucede en Carnavales, Navidad, Semana Santa y después de cualquier puente. No hay que olvidar que necesitamos sangre todo el año y que esta urgencia no se va de vacaciones», remarca.

Hay que señalar que al donar sangre se obtienen tres productos: glóbulos rojos o hematíes, plasma y plaquetas. La vida de los primeros apenas dura 45 días, mientras que el plasma puede conservarse hasta dos años. Las plaquetas, en cambio, caducan a los siete días de ser extraídas. «El instituto tiene dos sedes y cada una distribuye a su provincia. Sin embargo, si en alguna de las dos se necesita sangre de un determinado grupo y no hay, actuamos como un banco común y se transporta hasta donde haga falta», detalla Elsa Brito.

Las personas de 32 a 47 años, el perfil mayoritario

Hasta el cierre de 2022 había 45.690 personas inscritas en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), de las que 25.859 son hombres y 19.831 mujeres. No obstante, el perfil mayoritario de donantes en las Islas lo conforma la población de entre 32 y 47 años. «Los canarios respondemos muy bien a las situaciones de urgencia, pero nos falta constancia», asegura Elsa Brito, responsable de Comunicación, Marketing y Promoción del citado organismo, quien no duda en poner de relieve lo complicado que resulta llegar a las 300 donaciones diarias. «Vivimos en un territorio muy fragmentado y eso complica mucho la logística de las colectas. Sin embargo, no hay que olvidar que las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro», apunta. Ahora bien, para poder realizar este acto altruista, es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener un buen estado de salud y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. |Y.M.