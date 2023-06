La EBAU canaria arranca con textos sobre la violencia sexual y García Lorca

Un extracto de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y un artículo de la escritora Leila Guerrero publicado en El País, acerca de la violencia sexual a raíz del caso del futbolista Dani Alves protagonizaron el primero de los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Universidad de La Laguna (ULL). El examen de Lengua Castellana y Literatura II fue el primero al que se tuvieron que enfrentarse los 2.500 estudiantes de la opción de Ciencias que participan en la primera de las jornadas de las pruebas de acceso a la universidad. El jueves 8 de junio harán lo propio los estudiantes de las tres opciones de Bachillerato restantes. El Campus de Guajara, Adeje y los institutos de enseñanza Secundaria de La Palma, El Hierro y La Gomera acogieron este primer día de exámenes, el miércoles día 7, y que en el Archipiélago se prolongarán hasta el sábado 10 puesto que la Comunidad Autónoma es el único territorio junto a la Comunidad de Madrid que mantiene la estructura de la prueba en cuatro días.

Además de este examen de Lengua Castellana y Literatura, los estudiantes tuvieron que hacer frente a las pruebas de Lengua Extranjera II y, en horario de tarde, al de Historia de España, uno de los momentos más temidos por el estudiantado ya que la gran cantidad de temas a memorizar causa desde hace años en los jóvenes muchos nervios. A pesar de ello, la vicerrectora de Estudiantes de la ULL, Rosario Hernández, animó a los alumnos y les pidió calma porque "la suerte está echada y el trabajo ya está hecho después de tantos meses de estudio". Les dijo además que "les deseo lo mejor" y aprovechó además para darles la bienvenida a la ULL, donde muchos de ellos comenzarán sus estudios universitarios a partir de septiembre. "Los recibiremos con los brazos abiertos", concluyó.

Así, la vicerrectora reconoció que "nuestra idea es que muchos de ellos se queden en la ULL y encuentren en esta universidad la posibilidad de hacer aquello que les interesa" porque la oferta de grados de la ULL "es lo suficientemente amplia para dar respuesta a todos ellos". Precisamente, una de las líneas de trabajo más importantes del Vicerrectorado de Estudiantes es la de la captación del alumnado. Hernández recordó que se trata de una labor que comienza mucho antes de la celebración de la EBAU, en el periodo de formación en los institutos a través del trabajo realizado por los orientadores, que "son una figura esencial para informar y encauzar los intereses de los alumnos y resolver sus dudas". Ahora, el trabajo primordial de este departamento es "reforzar la captación de alumnos a través del servicio de orientación" y ofrecerles el mejor servicio, sobre todo durante su primer año en la universidad, porque se trata de "un periodo de cambio y adaptación". El objetivo es que encuentren "un lugar cómodo en el grado que elijan y que allí encuentren lo que están buscando". Es por ello que el Vicerrectorado de Estudiantes pretende reforzar los planes de orientación y acción tutorial.

El profesor universitario y coordinador del primer examen de la mañana, José Ramos Arteaga, fue uno de los encargados de tranquilizar al alumnado antes de que diera comienzo la primera prueba. Hizo hincapié en la corrección de las faltas de ortografía puesto que en Canarias los dos primeros errores no se penalizan pero a partir de ahí se restan 0,2 puntos hasta llegar a los tres puntos. Además, tuvo tiempo -mientras todos esperaban los exámenes- para animar al estudiantado a que agradezca el esfuerzo del profesorado de los institutos que durante estos meses los han acompañado en la preparación de la EBAU. "Esto es el cierre de un ciclo", afirmó el docente tan solo unos minutos antes de que las aulas se llenaran de aplausos cuando entró el encargado de repartir el exámenes de Lengua y Literatura.

Paula Felipe, de 17 años, fue una de las primeras jóvenes en entregar su examen de Lengua y salir del aula. Llegó al Campus Guajara desde La Matanza y afirmó que esa primera prueba le había salido "bien, mejor de lo esperado". Sin embargo, sentía nervios por el examen de Historia, que no lo tendría hasta por la tarde. "Creo que es el más difícil porque siendo del Bachillerato de Ciencias, para mí es difícil memorizar tanto temario", explicó la joven quien comenzó a cursar el Bachillerato sin saber qué carrera iba a estudiar pero ahora ya sabe que en septiembre comenzará Arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Al ser de la rama de Ciencias, la jornada del jueves la tiene de descanso y retomará los exámenes el viernes, pero reconoce que seguirá estudiando porque "aún hay mucho que hacer".

José María Giménez llegó desde Los Realejos y tras terminar el primero de los exámenes afirmó que "creía que iba a ser más difícil pero no fue para tanto, y eso que creo que tampoco he estudiado tanto para esta prueba". Eligió la opción A de este examen, la que tenía el texto periodístico, pero se examina de la EBAU "solo para tener esta nota", ya que tras el verano quiere comenzar a estudiar el Ciclo Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos que se imparte en La Guancha. Él también considera que el examen de Historia es el más complicado, junto con el de Matemáticas, por eso estos días le toca seguir estudiando.

Pedro Cabrera es de La Laguna y, como quiere estudiar el Grado de Filología Hispánica en la ULL, el primero de los exámenes, el de Lengua, le salió bien porque es una materia que le gusta mucho y eligió la opción con el texto periodístico porque "no me gusta memorizar y con esa opción no tenía que retener demasiado". Es por eso también que el examen de Historia es el que le parece más complicado, "porque es el más denso", pero sus nervios van a durar poco porque no se va presentar a todos los exámenes, solo a los de las asignaturas troncales ya que no necesita obtener más nota. Es por eso que la jornada del jueves la dedicará a descansar, porque no tiene que enfrentarse a muchas más pruebas. A pesar de que ahora lo tiene tan claro, el joven se inscribió en el Bachillerato en su modalidad de Ciencias porque no sabía qué carrera quería estudiar.

El también lagunero Diego García, de 18 años, llegó bastante nervioso al Campus Guajara a las ocho de la mañana, pero cuando le dio la vuelta a la hoja con el primero de los exámenes comprobó que era sencillo y la intranquilidad desapareció. Sabe que quiere estudiar la carrera de Bellas Artes en la ULL pero decidió matricularse en el Bachillerato de Ciencias para estar lo más preparado posible. El examen de Matemáticas, que será el viernes por la mañana, es el que más le preocupa, por eso dedicará la jornada del jueves a repasar el temario. Por su parte, Samuel Gómez es estudiante de La Matanza y el primero de los exámenes afirmó que le había salido "muy bien". Le resultó fácil la propuesta y recomendó a los compañeros que el jueves se enfrenten a la misma prueba "ir sin nervios" porque a lo largo del curso todos se han preparado lo suficientemente bien y han realizado exámenes mucho más complicados en sus institutos. No obstante, la cita con el Inglés era la que más le preocupaba "porque no se me da muy bien". Por eso, nada más salir de la primera prueba, y aunque aún era pronto, se encaminó al aula donde se celebraría ese examen para estar listo cuanto antes. Tras la EBAU, le gustaría estudiar la Ingeniería Agrícola y del Medio Rural de la ULL.

Salomé Fuentes tuvo que madrugar bastante porque vive en Garachico, por lo que llegó al Campus Guajara ya con algunos kilómetros recorridos. Salió contenta del primer examen, que le salió bien, y estaba más preocupada por el de Historia que era el que le parecía "más complicado" porque implica memorizar mucho contenido. Quiere estudiar algo relacionado con el diseño o el arte en Tenerife pero antes tendrá que terminar los exámenes que le restan y en la jornada del jueves sabe que no va a desconectar demasiado y aprovechará para repasar "porque la responsabilidad me puede".

Son 5.434 los estudiantes inscritos para realizar los exámenes de la EBAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en su convocatoria ordinaria. Tras los 2.500 movilizados en el primer día de pruebas, el jueves 8 de junio se repetirá el horario, con exámenes diferentes con el mismo nivel de dificultad, para los estudiantes de las opciones de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.