Una segunda familia denunció el lunes 5 de junio al director de un colegio concertado de Icod de los Vinos por presuntos delitos sexuales. El docente fue detenido el pasado jueves día 1 por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, en su modalidad de sexting, que consiste en el envío de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a otras personas por medio de teléfonos móviles.

El padre de este segundo alumno se hizo pasar por su hijo en una conversación de Whatsapp y comprobó las peticiones que presuntamente realizaba el director del centro y vecino de Icod de los Vinos, quien solicitaba fotografías de carácter íntimo a algunos de los estudiantes del colegio. El presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas (Fitapa), José Manuel Delgado, quien casualmente es vecino de Icod de los Vincos, afirma que desde que se conociera la noticia de la detención del director, "los padres están preocupados y, aunque siempre hay que mantener la presunción de inocencia, pedimos que se extremen las precauciones".

Tras la detención del jueves, el director del colegio pasó a disposición del Juzgado Número 1 de Icod de los Vinos el viernes y quedó en libertad, aunque bajo arresto domiciliario. Aunque el envío de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a través de los teléfonos móviles no es ilegal, cuando se trata de menores de edad o cuando el adulto no consiente esa actividad constituye un ilícito penal tipificado en el artículo 197 del Código Penal. Este delito se castiga con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses.

El detenido era profesor de este colegio desde hace una década y ocupó el cargo de director hace algunos años. Aquellos que lo conocían afirman que este vecino de Icod de los Vinos era "algo extraño y solitario". Tras este arresto, la actividad en el colegio se mantiene con normalidad puesto que el equipo directivo se está haciendo cargo de las labores que desempañaba el investigado.

Fitapa anima a otros alumnos que se hayan visto en la misma situación a denunciar hechos similares puesto que "esto se venía repitiendo, no es algo de ahora, y ya se veía que sucedían cosas extrañas pero los chicos tienen miedo a contarlo". Incluso van más allá y afirman que "hay más casos en la Isla que es necesario denunciar, no solo por parte de profesores sino de monitores de deporte, pero muchos alumnos o familias no quieren denunciarlo por miedo a las represalias".

Es por todo ello que José Manuel Delgado solicita la puesta en marcha de medidas de prevención ante casos como este. Adelanta que Fitapa ya ha iniciado contactos con el Ilustre Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para ofrecer sus servicios al alumnado que sea víctima de acoso. "Es necesario poder tratar estos temas con el alumnado y que pueda recurrir a alguien porque no puede ser que teman a los profesores", reflexiona Delgado. Por todo ello, solicita que "se extremen las precauciones" y que la Consejería de Educación establezca los medios necesarios para atender al alumnado que sea víctima de estos casos de acoso.

En esta línea, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, también defiende la presunción de inocencia pero, de confirmarse los hechos, reconoce que "son casos que no se deben producir, y menos en el ámbito educativo porque los centros deben ser lugares garantes de seguridad para nuestros niños y jóvenes". "La prevención es complicada por parte del profesorado, e incluso el propio alumnado puede no estar informado de lo que sucede en sus aulas porque las víctimas no suelen compartir lo que sucede. Por eso pedimos que se pongan en marcha más acciones de prevención", concluye.