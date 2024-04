Canarias, a contracorriente, es la región donde más baja el desempleo

Canarias cerró el primer trimestre de 2024 como la Comunidad Autónoma donde más bajó el desempleo. La primera Encuesta de población activa de este año, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, muestra que las Islas tenían 174.200 parados a fecha del pasado 31 de marzo. Son 27.900 desempleados menos que hace un año y 14.500 menos que en el cuarto y último trimestre de 2023. La caída en términos relativos o porcentuales es de un 7,7%, la mayor del país. Y con diferencia, ya que la siguiente región donde más se redujo el paro en el arranque de 2024 es Navarra, si bien en la comunidad foral solo lo hizo un 4,9%, casi tres puntos menos que en el Archipiélago.

Pero es que, además, ya no solo se trata de que Canarias lidere la lucha contra el desempleo, sino de que lo hace en un contexto desfavorable para el mercado laboral. Tan es así, que la cifra de parados solo disminuyó durante el trimestre anterior en otras cuatro de las restantes 16 autonomías: Asturias, Aragón, Madrid y la susodicha Navarra. Es más, mientras que el desempleo baja aquí ese 7,7%, en el conjunto de España sube en 4,1 puntos, hasta dejar la tasa de paro nacional en el 12,3%, el mayor aumento desde 2020. El país dio así carpetazo a los tres primeros meses de 2024 con 117.100 desocupados más que al finalizar 2023.

Con todo, es al mirar por el retrovisor cuando se ve la verdadera dimensión de la más que notable caída experimentada por el desempleo en el Archipiélago en el primer trimestre del año. La tasa de paro se sitúa ahora en la región en el 14,88%. Es verdad que aún supera en 2,6 puntos la tasa nacional, pero no es menos cierto que tras el 14,87% registrado a finales de 2022 -apenas una décima menos que ahora- es solo la segunda vez que la ratio de desempleo cae por debajo del 15% desde los comienzos de 2008. La segunda vez en 16 años.

En aquel ya lejano primer trimestre de 2008 -cuando José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno negaban una crisis financiera y económica tan incipiente como evidente-, la tasa de paro en Canarias era del 14,66%. Desde entonces, y conviene insistir en ello, solo en esas dos ocasiones -finales de 2022 y ahora en el arranque de 2024- ha vuelto por debajo del 15%.

Sensible mejoría

La bajada del desempleo no solo se ha producido, además, en términos generales, sino que también ha sido sensible en el colectivo de los menores de 25 años. Las Islas despidieron el trimestre inicial del año con la tasa de paro juvenil en el 28,28%, un porcentaje que a primera vista puede parecer alto -y de hecho lo es- pero que, ya de entrada, está 5,6 puntos por debajo del 33,88% de finales de 2023. Asimismo son 7,9 puntos menos en comparación interanual, ya que el desempleo joven afectaba a estas alturas del año pasado al 36,19% de los canarios que aún no había cumplido un cuarto de siglo.

Sin embargo, hay que mirar de nuevo por el retrovisor para hacerse una mejor idea de hasta qué punto ese 28,28% es un dato histórico. Histórico por lo positivo. No en vano, basta con recordar que en 2021, aún en la crisis de la covid, la tasa de paro juvenil se disparó en la Comunidad Autónoma hasta rozar el 63%. Y gracias, porque a finales de 2012, dentro de la fase más dura de la ya de por sí durísima recesión de 2008-2014, se fue hasta la friolera del 69,69%.

Pero el buen momento que atraviesa el mercado laboral del Archipiélago -al menos en términos cuantitativos, toda vez que una cosa es cuánto empleo se crea y otra distinta e incluso muy distinta es la calidad del empleo que se crea- no solo se ve en la reducción del paro, sino también en el incremento de la ocupación. Las Islas y las mencionadas Asturias, Madrid y Navarra -Aragón no lo consiguió- no solo lograron disminuir el desempleo en el comienzo de 2024, sino que al mismo tiempo fueron capaces de crear nuevos puestos de trabajo. Canarias contaba a 31 de marzo con 996.200 ocupados, 9.800 más que al cierre de 2023 y hasta 46.800 más que hace un año, esto es, que a comienzos del anterior ejercicio.

En comparación intertrimestral, la subida es de un 1%, mientras que en el conjunto del Estado se perdió un 0,7% del empleo con que había finalizado 2023. Así que, de nuevo, el comportamiento del mercado laboral de la región fue diametralmente opuesto, para bien, al del mercado nacional. Y tres cuartos de lo mismo se observa al comparar la evolución interanual.

La cifra de ocupados creció en el Archipiélago durante el último año un 4,9%, mientras que en toda España lo hizo un 3%, cerca de dos puntos menos. En cualquier caso, ya se tome como referencia la comparativa interanual o la intertrimestral, la Comunidad Autónoma aparece indistintamente entre las que más empleo crean. En los últimos tres meses, por ejemplo, solo Cantabria, que vio incrementarse su población ocupada un 2,5%; el Principado de Asturias, donde creció un 1,7%; y la Comunidad de Madrid, con un alza del 1,3%, fueron capaces de generar empleo a mayor ritmo que las Islas (1%).

Esos 996.200 trabajadores con los que cuenta Canarias en estos momentos -o con los que contaba a 31 de marzo, para ser más exactos- son un nuevo máximo histórico, el cuarto consecutivo según la metodología de la EPA. Ya hay en las Islas 66.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2020, cuando irrumpió la covid.