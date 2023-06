El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió este lunes la presentación de la 19ª edición de Canary Islands International Film Market (CIIF Market), que se celebrará del 12 al 16 de junio en la capital tinerfeña.

En el acto estuvieron presentes José Manuel Bermúdez, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Alfonso Cabello, Consejero Delegado de Sociedad de Desarrollo; Laura Castro, Directora Insular de Turismo del Cabildo de Tenerife; Laureano Pérez, Consejero Delegado de Proexca; y Guillermo Ríos, Director de CIIF Market.

La sede oficial de CIIF Market será un año más el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, donde se darán cita guionistas, cineastas, productoras, canales de televisión, distribuidoras, agentes de venta, inversores y otros profesionales de la industria para impulsar la creación cinematográfica y audiovisual y promover la coproducción de proyectos de largometrajes de ficción, documentales y series destinados a un mercado global.

«CIIF Market se configura como cita estratégica del sector audiovisual canario, tanto en el ámbito nacional como internacional, para atraer productores, encontrar nuevos proyectos y ofrecer las islas para sus rodajes y beneficios fiscales», aseguraron.

En total, diecisiete proyectos audiovisuales en desarrollo y nueve países (Alemania, Argentina, Chile, Colombia, España, Lituania, México, Portugal y República Dominicana) participarán en esta nueva edición del encuentro.

Entre las empresas receptoras de los proyectos seleccionados para asesoramiento y evaluación de oportunidades de financiación y/o coproducción, se encuentran A Contracorriente Films, Agencia La Luz, Álamo Producciones, Atresmedia Cine, Autentika Films, Begin Again Films, Bendita Film Sales, Buendía Estudios, El Viaje Films, Filmax, Latido Films, Promenades Films, RTVC; RTVE, Scenic Rights, Secuoya Studios, Warner Bros Discovery y Zul Filmes. Los delegados de los proyectos contarán con una agenda personal de reuniones one to one (uno a uno) con los profesionales invitados y posibles inversores.

Asimismo, podrán asistir a diferentes paneles junto a otras actividades de mercado y networking, y optar a importantes premios para su impulso e internacionalización.

Tal y como precisaron desde la organización, en la selección de proyectos cinematográficos se ha valorado que el proyecto sea la primera vez que se presente en un foro, que la productora haya realizado una coproducción internacional como mínimo, la innovación en formatos y el planteamiento de nuevas fórmulas de distribución y financiación, así como trabajos previos finalizados del director y/o productor.

Asimismo, concluyeron, en la elección final se ha tratado de buscar un equilibrio entre proyectos comerciales y otros con mayor riesgo creativo.