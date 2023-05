La vuelta a casa Blas Cabrera protagoniza el cierre de la trilogía teatral ‘Luz’

La vuelta a casa de los restos mortales de Blas Cabrera en octubre de 2022 ha protagonizado el cierre de la trilogía Luz, un proyecto de divulgación científica impulsado por el profesor de Física de la Universidad de La Laguna (ULL), Jorge Méndez, que combina ciencia, historia, teatro y música. Luz 3: Historia de la Física ha sido el broche de oro para una experiencia teatral con la que la memoria del científico canario, olvidada durante décadas, ha cobrado vida.

El teatro del Paraninfo de la ULL ha sido el lugar escogido para devolver el legado del físico isleño a la población a través del arte. En él también se celebraron las dos primeras entregas que narraban los primeros años de la vida del científico y sus principales contribuciones a la ciencia de la época. La de su tercera edición ha sido una historia más íntima, que arranca en agosto de 1945, en los últimos días que el físico isleño pasaba en la Tierra. El científico, desterrado en México, escribió hasta el final de sus días un manuscrito que ha sido recuperado recientemente titulado ‘Historia de la Física’.

La obra sueña con un Albert Einstein, gran amigo de Cabrera, que recibe la noticia con pesadumbre pocos días después y coincidiendo con el lanzamiento de la bomba atómica, que daba por finalizada la II Guerra Mundial esa misma semana del 1945.

La actuación de Mara Jaubert al piano, Marcos Depetris al violín y el vocalista Besay Pérez, que arrancó los aplausos del público asistente, sirvió como transición entre el pasado y el presente. Fue entonces cuando comenzó un segundo acto en el que el escenario del Paraninfo se inundó de recuerdos de hace dos escasos años. El Nieto y el Profesor, como personajes protagonistas encarnados por los actores Saulo Trujillo (conocido por su papel en la serie Hierro) y Javier Fernaud, representan dos de las figuras que han empujado la devolución de la memoria de Blas Cabrera a Canarias y que coinciden con los perfiles de su Cabrera, Luis Blas Cabrera, y el profesor de Física de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, quien también ha coordinado e ideado esta trilogía teatral.

No obstante, como resaltó el propio Méndez al finalizar la obra, "los personajes de este último acto no tienen nombre porque cada uno de ellos representa a mucho más que una sola persona con nombre y apellidos". Como insistió "el nieto representa a todos los nietos, nietas, bisnietas, y descendientes directos de Blas Cabrera que han luchado por recuperar la memoria de su abuelo", mientras que "el profesor, aunque basado en buena parte en un servidor, no puede llevar solo ese nombre porque en este camino no he estado ni mucho menos solo".

En dicho acto se van narrando acontecimientos recientes que tienen que ver con Cabrera, entre los que se encuentran la repatriación de sus restos en La Laguna en octubre de 2022, la inauguración de una escultura diseñada por su nieto el pasado marzo de 2023, el reciente cambio de nombre del Instituto de Química y Física del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la recuperación de los textos y manuscritos inéditos recuperados.

Todos esto hechos cobraron vida en el Paraninfo este jueves 18 de mayo con un texto de Jorge Méndez y el dramaturgo tinerfeño José Padilla (Premio MAX de Teatro en 2019), bajo la dirección de Pepe Ramos Arteaga, con la participación de la Agrupación de Teatro de Filología de la ULL y los actores Luis Carballo, Patricia Acosta, Adán Rocío, Sergio Lorenzo, además de los antes mencionados Javier Fernaud y Saulo Trujillo.

El evento contó con la presencia de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, el Rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, la Vicerrectora de Cultura, Lis León y el Vicerrector de Investigación, Antonio Aparicio. Completaba el aforo una amplia representación de ediles del Ayuntamiento de La Laguna y Concejal de Cultura, Yaiza Díaz. Asimismo contó con la presencia de la cónsul honoraria de México en Tenerife, María Ángeles Baca y los familiares de Blas Cabrera.