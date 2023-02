Un formulario retrasa la ejecución del protocolo de acoso contra Jesús Morera

Los nueve especialistas en Neurocirugía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín aún no han presentado el formulario que permitirá activar el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Acoso en el Entorno Laboral de la Administración Pública, tras haber enviado un escrito a la Gerencia y a la asesoría jurídica del centro en el que acusaban a su jefe, el doctor Jesús Morera, de protagonizar conductas agresivas, humillaciones y ejercer abuso de poder. «Nos han dicho que están redactándolo correctamente para que no se pueda alegar que no cumple con todos los criterios exigidos. Su objetivo es presentarlo lo antes posible», informó ayer Eric Álvarez, presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas (Spmlp).

Tal y como explicó, se trata de un cuestionario que debe acompañar al impreso que se filtró a los medios de comunicación la pasada semana, si bien la activación del protocolo es competencia de la Dirección General de la Función Pública. Con el propósito de ofrecer asesoramiento a los facultativos afectados, la agrupación celebró una reunión con ellos a última hora de la tarde del pasado lunes. «En todo momento, mantuvieron la misma versión que ya conocíamos. Además, nos recalcaron que su intención no era que el escrito trascendiera a la prensa, sino que se iniciara todo este procedimiento por los cauces correspondientes», apuntó Álvarez. Reuniones En la última jornada, el sindicato también mantuvo un encuentro con el director gerente del Negrín, Pedro Rodríguez, para poder abordar la situación denunciada. «Nos comentó que, de momento, se está reuniendo con todas las partes para que le puedan explicar lo acontecido y recabar información», manifestó el presidente de Spmlp. Y es que el comité que valorará el caso –que está compuesto por integrantes de distintas gerencias del Archipiélago– podrá solicitar datos a Rodríguez relacionados con el funcionamiento del servicio y la asistencia. «También nos garantizó que está dispuesto a trabajar desde ya para averiguar qué soluciones existen», agregó. El sindicato se mantiene vigilante. No obstante, según admitió Eric Álvarez, el día a día en el servicio es uno de los asuntos que más les inquieta. «Ahora mismo se vive una situación de calma tensa. Si ya era complicado trabajar en el servicio, en estos momentos puede ser mucho más incómodo. Esperamos que todos actúen con profesionalidad, independientemente de los conflictos que puedan tener», aseveró. Fue el 16 de febrero cuando los médicos adjuntos al servicio de Neurocirugía enviaron una carta a la Gerencia del hospital de referencia del área norte de Gran Canaria para pedir el cese de su superior, el doctor Jesús Morera. En ella trasladaban una presunta situación de «acoso laboral» dilatada en el tiempo. Ese mismo día, comenzó a circular por las redes sociales un audio en el que se puede escuchar al responsable del área en una acalorada discusión con sus compañeros. El episodio, según los firmantes, se registró el 10 de febrero. Durante la bronca, aseguran que el doctor Morera «gritó y abusó verbalmente de una adjunta al servicio», lo que provocó un cuadro de ansiedad a la doctora. De hecho, tuvo que guardar reposo y suspender todas las guardias que tenía previstas ese fin de semana. Otras de las vivencias detalladas en la carta son las críticas destructivas, las descalificaciones, las llamadas de atención en público y el abuso de poder y de la autoridad. Todo esto ha tenido repercusiones en la salud mental de los afectados, pues en base al escrito, la mitad del servicio ha padecido o padece ansiedad o trastornos del sueño. Las presuntas actitudes y comportamientos agresivos también forman parte de la denuncia. En concreto, los neurocirujanos describen un suceso acontecido el 16 de noviembre del pasado año, cuando el docto Jesús Morera tuvo una discusión con una médica adjunta en el marco del comité de Neurooncología. ¿La razón? Disparidad de opiniones. Atendiendo al documento, el siguiente paso fue gritar y abandonar la sala dando un portazo que bloqueó la puerta y dejó encerrado a todo el personal médico. Por todo lo relatado –y por otras ocasiones insostenibles que dicen que no se recoge en la carta–, los neurocirujanos del complejo hospitalario grancanario han decidido plantarse ante la gestión de su jefe y piden a la Gerencia su destitución del cargo. El sindicato, al acecho El Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas (Spmlp) permanecerá al acecho para que no se tomen represalias contra los nueve médicos adjuntos al servicio de Neurocirugía que piden el cese del jefe del área, el doctor Jesús Morera, por lo que consideran una situación de acoso laboral. «Vamos a estar muy pendientes y no vamos a permitir que las acciones se lleven a cabo de una forma incorrecta. Como sindicato, nos preocuparemos por asesorar a nuestros afiliados y vamos a estar a su disposición para todo lo que necesiten», garantizó Eric Álvarez, presidente de la citada agrupación. | Y.M.