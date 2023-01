El comienzo de año no ha sido fácil para Hilda Siverio. Esta canaria, referencia en la lucha contra el cáncer, tuvo que ingresar en el hospital por un empeoramiento de su estado de salud. En las últimas horas, la tinerfeña y tiktoker ha lanzado un mensaje de cariño y agradecimiento a sus miles de seguidores a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Aquí estoy un poquito más y luchando como una campeona”. Con estas palabras, Hilda Siverio ha comenzado su vídeo.

A pesar de las numerosas intervenciones, el cáncer no para de crecer, pero ella está “dándolo todo”, ya que “he estado haciendo ejercicio; levantando las piernas aunque no pueda”. “Hago hasta el salto de la rana”, bromea con su particular sonrisa que nunca pierde a pesar de la adversidad.

También ha reconocido la labor y trabajo diario de los oncólogos que están con ella en su batalla contra el cáncer. “El equipo médico es buenísimo”, añade.

“Con fuerza cada día; les quiero”, declara Hilda en el vídeo que ha se ha vuelto viral a través de las distintas plataformas de mensajería instantánea y las redes sociales.

Los hijos cuidan de ella

Los hijos de Hilda no se han separado de ella. La semana pasada, Valeria, ha informado a todos sobre el estado de su madre. Los labios siempre rojos; antes muerta que sencilla”, ha escrito Valeria en su cuenta de Tik Tok antes de subir un vídeo en el que se veía pintando los labios a su madre.

La semana pasada, pocos días después de la muerte de Elena Huelva por un sarcoma de Erwing, ha denunciado la indignante situación que están viviendo, por si fuese poca la tristeza que tienen que sobrellevar dado el delicado estado de su madre: existen usuarios que profieren "amenazas" a través de las redes si no reciben noticias sobre el estado de Hilda.

Según cuenta Valeria en un vídeo publicado en TikTok, tanto ella como sus hermanos pequeños, de 16 y 8 años, han recibido mensajes de personas que no conocen exigiendo que se les den noticias sobre el estado de su madre, llegando a amenazar "con equis cosa si no se les contesta". Una situación indignante que la joven califica de "inhumana": "No me cabe en la cabeza que se haga esto a mis hermanos, menores de edad, y que en la situación que están atravesando se les someta a más presión".

Estas personas, desgraciadamente, no solo actúan en redes sociales, sino que también intentan colarse en el hospital donde se encuentra ingresada su madre para lograr noticias sobre ella y publicarlas en redes sociales: "En cuatro minutos hablan más de 20 personas", sostiene, suplicando respeto por los momentos que están viviendo y denunciando que "una persona ajena a la familia y a los allegados vino al hospital alterando a mi madre y a sacarle fotos en el estado en el que está".

¿Quién es Hilda Siverio?

La biografía Hilda Siverio (Tenerife, 1971) en su perfil de Instagram es toda una declaración de intenciones. También lo es, y mucho más reveladora aún, la descripción de su cuenta de TikTok, en la que Siverio se ha convertido en una auténtica estrella pero también en todo un referente para millones de personas en el mundo.

Esta tinerfeña fue diagnosticada de cáncer de mama hace unos años mientras estaba embarazada de su tercer hijo. Siete años después de estar batallando contra la enfermedad, a principios de este año, Hilda anunciaba que su enfermedad había sufrido una mutación y que el cáncer había mutado en una metástasis ganglionar y ósea con un pronóstico poco favorable, un hecho que hizo que Hilda se pusiera, aún más si cabe, el mundo por montera para seguir enfrentándose al cáncer como mejor sabe: con una sonrisa.

Este ha sido su leit motiv desde que supiese cuál era el nombre de su enfermedad, una filosofía que le ha acompañada a sobrellevar este duro camino con entereza, fuerza, vitalidad y una alegría que hipnotiza y traspasa la pantalla de los miles y miles de usuarios y usuarias que siguen a Siverio en redes sociales.

Unas redes sociales que se han volcado con la tinerfeña, vecina de Radazul, a la que diariamente envían su cariño en forma de comentarios.

Lo que quizás no esperaba Hilda Siverio cuando decidió “sacarle una sonrisa al cáncer” en internet era el alcance que iban a tener sus vídeos en redes como TikTok, en donde se ha convertido en todo un fenómeno mundial.