Con más de 25 años dedicado a la profesión médica, el Dr. Egon Gross Kasztanovits es especialista en cardiología general e intervencionista y, desde ahora, es el jefe de este servicio en el Hospital Vithas Las Palmas. El doctor destaca por haber puesto en marcha el primer programa de acceso radial en hemodinamia en el Complejo Hospitalario Materno-Insular en 2004 y posteriormente en Vithas Las Palmas en 2009. Este tipo de intervenciones suponen una alternativa más segura y eficaz, que disminuye las complicaciones en el a acceso vascular (reducción de sangrado y aparición de hematoma, menor necesidad de transfusión y reparación quirúrgica, entre otros) a pacientes a los que hay que practicarles un cateterismo cardíaco. A lo largo de los años, el Dr. Gross ha realizado infinidad de intervenciones de diagnóstico y tratamiento cardiológico en las Islas, siendo responsable de los primeros casos de recanalización de oclusiones crónicas por vía retrógrada, lo que favorece a la reducción de síntomas en este grupo de pacientes, así como la mejora en la supervivencia en la población diabética.

Según la última encuesta de Defunciones según causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 26,4% de los fallecimientos en nuestro país fueron provocados por enfermedades del sistema cardiovascular. ¿Qué patologías cardiológicas representan un mayor riesgo de mortalidad?

En 2021, de acuerdo con los registros oficiales, fallecieron 251, 8 personas por cada 100.000 habitantes, a causa de enfermedades del sistema circulatorio en nuestro país. Lo que convierte a los infartos, las anginas de pecho y las enfermedades crónicas del corazón, como principales causas de muerte a nivel nacional, incluso por delante del cáncer. Esto se debe a que las enfermedades cardiovasculares dependen de factores de riesgo vinculados con el estilo de vida propios de la sociedad occidental, esto es, que existen hábitos que favorecen el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Ejemplo de ello son la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y otros factores genéticos. Sin embargo, esto no significa que no exista en otros entornos, pero nuestro estilo de vida aumenta la incidencia. Se podría disminuir controlando esos factores de riesgo.

De estas patologías, ¿cuáles son tratadas con mayor frecuencia en el servicio de cardiología de Vithas Las Palmas? ¿Cuál es la cartera de servicios de esta unidad?

Una de las consultas más frecuentes en el servicio de cardiología del Hospital Vithas Las Palmas es a pacientes con hipertensión arterial. También atendemos a muchos pacientes con diabetes y hacemos más de 150 cateterismos al año, dirigidos a pacientes con cardiopatía isquémica. Además, hay que destacar que también acuden muchas personas que desean realizar chequeos cardiológicos, así personas que desean controlar y detectar cualquier enfermedad cardiovascular y buscar asesoramiento médico en el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares, que mencionamos anteriormente. Por ese motivo disponemos de consultas monográficas especializadas para atender a los pacientes con patologías cardiacas específicas. Sirva de ejemplo la consulta de insuficiencia cardíaca y también la consulta de arritmias, destinada a la realización de estudios electrofisiológicos e implante de dispositivos -marcapasos y desfibrilador-, y la consulta de cardiopatía isquémica compleja.

De la encuesta del INE se desprende también que las cardiopatías isquémicas son la principal causa de mortalidad en el archipiélago canario. ¿Qué son las cardiopatías isquémicas y por qué son la principal causa de muerte en las Islas?

Las cardiopatías isquémicas y la insuficiencia cardíaca son una verdadera epidemia dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la cardiopatía isquémica reúne a un grupo de patologías que abarca desde la enfermedad coronaria estable (angina de pecho) hasta el síndrome coronario agudo (sin daño miocárdico angina inestable y con daño; denominado infarto). La base común de estas enfermedades es la falta de oxigenación de las células del corazón, que conforman el músculo cardíaco o miocardio. En la mayoría de los caos se debe a obstrucciones por arteriosclerosis en las arterias coronarias, que son tres arterias encargadas de suplir de sangre al corazón. En segundo lugar, debemos hablar de la segunda enfermedad que forma parte de esta epidemia y sería la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome con múltiples causas y es la etapa final de muchas enfermedades. En estos casos, el corazón ya no tiene la fuerza de bombeo suficiente para hacer su trabajo, lo que se traduce en una limitación para la actividad habitual del paciente.

Debido a que los índices de obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia y la diabetes (factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares) se encuentran por encima de la media nacional, es posible explicar la mayor incidencia y precocidad en la enfermedad cardiovascular en Canarias. Asimismo, hay que tener en cuenta que el CODICAN -el código infarto para la atención al infarto mediante cateterismo y angioplastia en la fase aguda- se puso en marcha en el Archipiélago en 2018, años más tarde que otras Comunidades Autónoma. En Navarra se implantó en 2001, por ejemplo.

¿Qué síntomas presenta un paciente que padece una cardiopatía isquémica y cómo debe actuar cuando debutan?

Si hablamos de la enfermedad coronaria estable, el paciente notará limitación en su actividad. Lo más habitual es que experimente un dolor opresivo en el pecho de minutos de duración, que le desaparece cuando deja de hacer el esfuerzo y descansa. A veces, no es dolor, sino falta de aire. Sn embargo, el patrón es el mismo: actividad-molestia, reposo-alivio. Cuando hablamos de un síndrome coronario agudo es algo repentino, aunque puede venir precedido de “avisos”, como anginas los días previos. En estos casos, lo habitual es que el paciente presente un dolor opresivo en el centro del pecho que no alivia en reposo. A veces experimenta esta sensación con sudoración fría, náuseas y falta de aire. Esa es la presentación típica. Aun así, no quiere decir que sea la única, ya que el paciente que debuta con un síndrome coronario agudo también puede presentar una molestia en la espalda, e incluyo en ocasiones no presenta dolor. En cualquier caso, ante ese cuadro, lo recomendable es pedir asistencia sanitaria.

Realice una descripción del paciente tipo con cardiopatía isquémica en Canarias (sexo, edad, historial médico…).

Existen distintos tipos de pacientes que presentan esta patología. No obstante, en mi experiencia, el paciente tipo habitual suele ser un varón, por encima de 70 años, hipertenso, dislipémico (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entre otras), diabético y exfumador. En otros casos, aquellos pacientes entre 50 y 70 años, suele ser varón aún fumador e hipertenso o dislipémico. Por debajo de ese grupo de edad, los pacientes varones suelen tener un estilo de vida poco saludable (sedentarismo y, en ocasiones, consumo de drogas). Sin embargo, esto no quiere decir que una mujer sin estos factores de riesgo no pueda infartarse, son sólo modelos típicos en las consultas cardiológicas, pues el riesgo cero no existe.

¿Es posible frenar el porcentaje de defunciones por enfermedades del aparato cardiovascular y, en concreto, las cardiopatías isquémicas?

Diferentes estudios apuntan que, si se controlan los factores de riesgo cardiovascular, es posible reducir hasta en un 80% las defunciones por enfermedades cardiovasculares. Para frenarlo, el papel del médico de cabecera es clave, incluso antes incluso que el cardiólogo. La prevención y la promoción de hábitos de vida saludable es fundamental también desde los centros escolares para evitar hábitos como el sedentarismo, el consumo de comida basura… de ahí que en Vithas potenciemos acciones, en colaboración con centros educativos, que fomenten la práctica de actividad física y la elaboración de una dieta equilibrada. Ejemplo de ello, las Aula Salud sobre alimentación saludable en la infancia que llevamos a cabo junto al equipo del servicio de pediatría de Vithas Las Palmas.

¿A partir de qué edad debe realizarse el primer chequeo cardiológico? En el caso actividad física, ¿es recomendable hacerse algún tipo prueba cardíaca?

La evidencia científica ha demostrado que la prevalencia de insuficiencia cardíaca se duplica cada década a partir de los 40 años y que aproximadamente el 57% de los españoles presentan al menos un factor de riesgo cardiovascular. Por eso, los cardiólogos recomendamos chequeos a partir de los 50 años y que, si el paciente presenta factores de riesgo cardiovascular, lo recomendable es que comience esos chequeos a los 45 años.

Respecto al chequeo cardiológico deportivo es algo absolutamente recomendable. Está indicado en deportistas de alta competición, por supuesto, pero también en personas sanas que practican una actividad deportiva de intensidad moderada o alta de forma regular y pacientes cardiópatas tratados que vayan a iniciar algún tipo de ejercicio. Por eso, en la Unidad de Medicina Deportiva de Vithas Las Palmas, liderada por la Dra. Paloma Suárez, realizamos diferentes pruebas, como la ergoespirometría con analizador de gases, que permite conocer la capacidad funcional del corazón (nuestros límites) para trabajar con seguridad sobre ellos, prevenir el infarto y la muerte súbita.

¿Qué pautas de vida saludable debe llevar a cabo un paciente con antecedentes de patología cardíaca?

A los pacientes les explico que esto es como un sorteo: a mayor número de papeletas, más posibilidades de que toque. No tiene sentido agobiarnos con la genética si hay muchos casos en nuestra familia, porque en este momento no podemos eliminar ese boleto. Sin embargo, si podemos trabajar en reducir todos aquellos factores que están a nuestro alcance. Así, por ejemplo, si fumamos; podemos abandonar el tabaco. Si somos diabéticos, podemos tener un control sobre nuestros niveles de glucemia. Si somos hipertensos, deberíamos controlar la tensión arterial, los niveles de colesterol, no ser sedentarios, reducir nuestro nivel de estrés, comer de forma saludable. Todo este tipo de hábitos resultan fundamentales para tener una saluden buen estado, más allá de los chequeos que debemos realizarnos a partir de los cincuenta años.

Como experto en cardiología intervencionista destaca, a lo largo de su trayectoria, por ser promotor del primer programa de acceso radial y también los primeros casos de recanalización de oclusiones crónicas por vía retrógrada. ¿Cuándo están pautadas este tipo de intervenciones y en qué consisten?

El acceso radial es simplemente la vía de acceso para la realización de un cateterismo cardíaco, por lo que su utilidad está en todos estos procedimientos. La recanalización de una oclusión crónica se indica cuando un paciente presenta dicha oclusión y se demuestra que el corazón sufre de falta de riego sanguíneo. Cuando la oclusión es crónica, muchas veces el propio corazón desarrolla colaterales que conectan otra arteria a la zona sin riego. Cuando abordamos una oclusión crónica se puede abordar de forma anterógrada; siguiendo el camino de la arteria ocluida o por vía retrógrada a través de esas colaterales.

La unidad de hemodinámica del Hospital Vithas Las Palmas cuenta con un sistema de angiografía digital de última generación que permite realizar diagnósticas e intervencionistas, ¿qué pruebas e intervenciones lleva a cabo en esta Unidad?

En este momento realizamos cualquier procedimiento necesario para tratar patologías coronarias es decir, tratamientos de cardiopatía isquémica en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo, hemos comenzado a realizar algunos procedimientos de intervencionismo estructural sobre venas pulmonares y válvulas cardíacas. La unidad de hemodinámica del Hospital Vithas Las Palmas cuenta con un sistema de angiografía digital de última generación Azurion 7 C20 y Azurion 7 F20, que ofrece una mayor calidad de imagen, tanto en el diagnóstico con tratamiento, por ejemplo, de embolizaciones complejas.

Esta nueva sala está pensada realizar intervenciones de reparación mitral o el cierre de orejuela izquierda, así como el tratamiento y diagnóstico de lesiones coronarias complejas con stents. Incluso, por sus características, es posible llegar a realizar intervenciones estructurales en el corazón, como el implante percutáneo de válvula aórtica, conocido como TAVI. Además, desde el servicio de cardiología estamos trabajando en un programa de intervencionismo valvular.