Confirmado en Gran Canaria un caso de viruela del mono y se estudian cuatro

De momento, el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad no ha comunicado el resultado de las pruebas realizadas en el Centro Nacional de Microbiología a las muestras del segundo caso sospechoso de viruela del mono detectado el pasado viernes en Tenerife. El joven se encuentra en buen estado y sigue tratamiento en su domicilio. No había viajado a Gran Canaria en fechas recientes.

En las últimas horas Canarias ha notificado otros tres casos probables, todos en Gran Canaria. Estos se corresponden con tres varones jóvenes cuya evolución es también favorable, siguiendo su proceso en sus domicilios, salvo uno de ellos, que ha sido ingresado por otra patología. Los tres sí estuvieron en las celebraciones del Maspalomas Pride by Freedom.

A estos se suma un caso sospechoso registrado en Fuerteventura. Se trata de un turista de origen británico que se encuentra en buen estado de salud. Este afectado tampoco había viajado a Gran Canaria en fechas recientes.

Durante la tarde de ayer, Sanidad desechó un caso en Gran Canaria que había sido clasificado como sospechoso tras analizar la Encuesta Epidemiológica y sus criterios clínicos por parte de la Dirección General de Salud Pública.

«Que tremendo resulta que en determinados foros se trate de asimilar problemas de salud con la sexualidad de cada cual. Pasó con el VIH, y algunos lo repiten con esta viruela del mono. Pues no. No es una enfermedad de, es de todos. Dejemos de estigmatizar», publicó en Twitter Amós García, jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS) y presidente de la Asociación Española de Vacunología.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades elevó ayer a 85 los casos de viruela del mono en ocho países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia. El organismo europeo asegura que esta enfermedad «no se propaga fácilmente entre las personas». La transmisión de persona a persona se produce a través del contacto estrecho con material infeccioso de las lesiones cutáneas de una persona infectada; a través de las gotitas respiratorias en el contacto prolongado cara a cara y a través de fómites.

Sin embargo, apuntan al sexo como principal responsable de la transmisión: «El predominio de los casos de viruela del mono diagnosticados entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y la naturaleza de las lesiones que se presentan en algunos casos sugieren que la transmisión se produjo en este caso durante las relaciones sexuales».

Aconsejan aislar a las mascotas

El consejero de Sanidad en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, apuntó ayer durante una entrevista en Telemadrid que los casos de viruela del mono que se vinculan con la celebración del Maspalomas Pride by Freedom se habrían registrado en la celebración de una fiesta privada en el sur de Gran Canaria, no en los actos centrales del evento. Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que están centrados en analizar los casos registrados en las Islas y que, de momento, solo cuatro tendrían vinculación con dicha celebración. Madrid ya cuenta con más de una treintena de contagios de viruela, tres de ellos negativos, toda vez que suma casi una cuarentena de casos sospechosos por confirmar. «Hay preocupación, porque hay contagios multifocales pero no hay transmisión aérea», apuntó.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) recomendó ayer concentrar el foco en una rápida identificación de los casos de la viruela del mono, así como en la gestión, rastreo de contactos y notificación. La directora de la agencia, Andrea Ammon, resaltó que la mayor parte han presentado síntomas «leves» y que la probabilidad de contagio para la población en general es «muy baja». Las personas infectadas deberían permanecer aisladas hasta que se les caigan las costras y evitar contacto estrecho con inmunodeprimidos y mascotas, así como actividad sexual. La viruela del mono puede causar «enfermedad severa» en ciertos grupos de población, como niños, embarazadas y personas inmunodeprimidas. «Son necesarias más investigaciones», señaló el ECDC.