"La viruela del mono es una zoonosis, una enfermedad que se transmite del animal al hombre, exactamente igual que SARS-CoV-2, la Covid-19", afirma Amós García Rojas, epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología. El experto matiza además en esta entrevista para el periódico El Día - La Opinión de Tenerife, que el mecanismo de transmisión de este virus se produce por contacto directo a través de fluidos – por saliva, sangre, sudor - lo que hace que su posibilidad expansiva sea mucho más baja. No obstante, García Rojas apunta que, desde el punto de vista epidemiológico, los expertos en virología están preocupados por el número de casos de viruela del mono que se están dando en Europa a la vez. Canarias ha detectado dos casos sospechosos y está a la espera de que se confirme en los laboratorios de la Carlos III.

¿Por qué ha surgido este virus de repente, a la vez y con tantos casos extendidos en el mundo?

Es lo que ahora mismo más nos preocupa y ocupa a los profesionales. De momento son pocos los casos que están apareciendo pero, desde el punto de vista epidemiológico, el que lo estén haciendo en forma de brote en diferentes países de Europa y en el mismo momento, es algo que tiene mucho interés científico. Se debe estudiar el porqué, analizar y monitorizar la situación para evitar una expansión de la enfermedad.

¿A qué se debe esta preocupación con un virus que ya era conocido en África?

Es bueno entender que estamos tratando con una enfermedad que tenía cierta presencia en África y no nos preocupaba. Sin embargo, ahora que tiene cierta presencia en los países desarrollados es cuando sí existe una preocupación.

Vivimos en un mundo globalizado y debemos trabajar más por el desarrollo de estos países en vías de desarrollo. No solo por una cuestión de justicia y equidad, sino por una cuestión de necesidad para todos.

Estos días ha publicado en su perfil de Twitter “éramos pocos y...llegó la viruela del mono”. Usted siempre defiende que las vacunas lleguen a todos los países. ¿Cree que este virus es un segundo aviso que no debemos ignorar?

Es necesario dar una respuesta global a la vacunación o los países en vías de desarrollo actuarán como reservorios para nuevas cepas y el problema continuará con este, con el coronavirus o con cualquier otro virus.

¿Se parece la viruela del mono al SARS-CoV-2, la Covid-19?

La viruela del mono es una zoonosis, una enfermedad que se transmite del animal al hombre, exactamente igual que SARS-CoV-2, la Covid-19. Esto significa que tenemos que ser conscientes en que tenemos que avanzar en el marco conceptual definido por la Organización Mundial de la Salud de One Health de una sola salud – animal, humana y ambiental -. Son tres aspectos de una misma salud.

Antes ha dicho que este virus es zoonótico como la Covid-19. ¿Se transmite igual de rápido?

El mecanismo de transmisión de este virus es por contacto directo a través de fluidos – por saliva, sangre, sudor - lo que hace que su posibilidad expansiva sea mucho más baja. En principio, un abordaje y análisis riguroso de los casos permitirá crear un marco que controle la expansión de la enfermedad. En cualquier caso, lo conveniente es estar 'armados' ante una posible evolución del problema. De momento todos los casos están siendo leves, no han requerido de ingreso hospitalario y su evolución está siendo favorable. Pero hay que estar vigilantes.

Hablando de estar 'armados'… La vacuna de la viruela humana dejó de inyectarse a partir de 1980. ¿Sería necesario a quienes no lo están?

Hay estudios que indican que las personas que nos vacunamos cuando éramos niños de la viruela tenemos un cierto perfil de protección frente a este problema. En estos momentos hay vacunas disponibles de la viruela. Ahora bien, teniendo en cuenta la epidemiología del proceso no parece que sea muy razonable plantear estrategias de vacunación a la población en general antes de la infección. Lo que tiene más sentido es vacunar a las personas que han estado contacto con personas que han dado positivo. La vacunación debería realizarse a los cuatro días de que la persona notificara el contacto estrecho con un contagiado. La vacuna no evita que se contagie pero ayuda a que el cuadro que presente sea más leve y que la enfermedad no se propague.

Ha hecho de la 'calma y la prudencia' su lema. Venimos de una pandemia y aún existe un temor por todo lo que suena a patógeno. ¿Esta vez podemos estar más tranquilos?

El mecanismo de transmisión es muy diferente y hace muy difícil que haya una expansión brutal de casos porque no se transmite como se transmitía el SARS-CoV-2. Puede haber unas ciertas bases de transmisión respiratoria pero fundamentalmente por contacto directo, y esto hace que sea mucho más complicado a la hora de que pueda explosionar en forma de pandemia. Con ello, no hay nada imposible en ciencia, pero si es mucho más complicado que pueda evolucionar en forma pandémica.

Durante estos días hemos visto cómo algunos profesionales sanitarios daban la voz de alarma. En concreto, un dermatólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid decía en sus redes sociales: “Da miedo. Mucho miedo”. ¿Cree que existe cierta alarma social?

Si conseguimos resolver las dudas y tenemos un discurso razonable, científico y sólido, la alarma no tiene porqué llegar la población. Creo que el mensaje tiene que ser el siguiente: “¿Tenemos que preocuparnos de la situación? No. Tenemos que ocuparnos de la situación, estudiarla y analizarla. ¿Debemos alarmarnos por la situación? No. Debemos estar en alerta, no entrar en miedo. Como digo siempre, hay que hacer un ejercicio de ´calma, prudencia y paciencia´.

Durante los primeros días se dijo que solo afectaba a los hombres…

Hay un caso en Extremadura de una mujer en estudio. Esta enfermedad se transmite por contacto directo, tanto en hombres como en mujeres. Hay que tener mucho cuidado con los discursos que se dan y que a las personas. En los ochenta pasó lo mismo con el VIH cuando, al principio, se decía que solo se transmitía entre hombres y luego se demostró que también entre las mujeres. Hay que ser muy cautos.