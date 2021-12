Casi siete de cada diez hospitalizados por coronavirus en las UCI de Canarias no están vacunados contra la Covid-19. El aumento de las hospitalizaciones en las últimas semanas en las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como el incremento de los casos positivos que se conocen a diario y la subida de la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, son tres de los elementos centrales que han llevado al Gobierno de Canarias a tomar la decisión de subir a nivel 2 de alerta sanitaria a ambas Islas.

🚦Se acaban de actualizar los niveles de alerta por islas:



Nivel de alerta 3🔴: Fuerteventura.



Nivel de alerta 2🟡: Tenerife y Gran Canaria.



Nivel de alerta 1🟢: La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Graciosa.



📲Consulta la web del semáforo: https://t.co/cSBEE6tUXT pic.twitter.com/Yc1bb0VNOV — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) 10 de diciembre de 2021

El cambio de nivel en Tenerife y Gran Canaria entra en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes día 13, quedando supeditado a revaluaciones periódicas, incluso antes de la fecha indicada si fuera necesario.

En concreto, el 65,2% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas no había recibido la pauta de vacunación completa. El 71,5% de las personas ingresadas por coronavirus y diagnosticadas en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 77,8% no tenía otras patologías conocidas.

Ocupación de camas hospitalarias

El promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes Covid-19 aumenta un 46,2 % respecto a la semana anterior, siendo en promedio 253 las camas ocupadas. En la mayoría de las islas el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo, salvo en Gran Canaria que está en riesgo medio, y Lanzarote y El Hierro que se encuentran el riesgo muy bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que comenzó hace cuatro semanas, aumentando un 40% respecto a la evaluación anterior. En el conjunto de la Comunidad Autónoma se ha pasado de un promedio de 35 camas UCI ocupadas hace dos semanas a 49 en la última semana, con un porcentaje de ocupación del 9,9 % y riesgo bajo. La mayoría de las islas continúan en nivel de circulación controlada en ocupación de camas UCI, excepto Gran Canaria que se encuentra en riesgo medio.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por Covid-19 en los últimos 14 días es de 68 años.

Según los últimos datos actualizados este viernes, son 46 las personas ingresadas en una UCI por coronavirus, mientras que en planta hospitalaria se encuentran 242 contagiados.

Ingresados por Islas

En Tenerife hay 18 personas hospitalizadas en la UCI y 144 en planta hospitalaria. En Gran Canaria son 25 los ingresados en UCI y 89 en planta. En Lanzarote hay 3 pacientes en planta. En Fuerteventura hay 3 pacientes en UCI y 1 en planta hospitalaria. En La Palma hay tres personas hospitalizadas en planta. En La Gomera hay dos pacientes en planta, mientras que en El Hierro no hay ninguna persona hospitalizada por coronavirus.

Incidencia acumulada en no vacunados

La tasa de incidencia acumulada de casos de Covid-19 en la última semana es 2,42 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.

En cuanto a la incidencia acumulada a 7 días (IA7), todas la islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que se encuentra en nivel de riesgo muy alto, mientras que El Hierro se mantiene en nivel de circulación controlada. La IA7 se encuentra en riesgo alto o muy alto en todas las islas, excepto en La Palma y La Gomera que están en riesgo medio.

Respecto a la incidencia acumulada a 14 días (IA14) se incrementa en todas las islas y se mantiene en riesgo alto en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que en La Gomera y La Palma se encuentran en riesgo medio y El Hierro en circulación controlada.

Aumento de casos en la última semana

Entre el 2 y el 8 de diciembre se notificaron 2.516 casos nuevos de Covid-19, lo que supone un incremento en torno al 17,5% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 2.141 casos. A los casos antes señalados y recogidos en el informe hay que añadir los notificados este jueves y hoy viernes, datos que son posteriores a la elaboración del informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados a día 9. Así, ayer jueves se notificaron 512 casos y hoy viernes, otros 507, por lo que los casos de Covod-19 notificados desde el pasado día 2 de diciembre hasta hoy mismo se elevan hasta un total de 3.535.