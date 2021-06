Un año más, los jóvenes isleños vuelven a enfrentarse a la gran prueba que marcará la senda de su futuro. La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) dio comienzo en Canarias y hasta el sábado 12 de junio permitirá a los estudiantes de Bachillerato demostrar sus conocimientos para hacerse así con una buena nota que les permita luego acceder a la carrera universitaria que deseen el próximo curso y comenzar así su formación superior. Y los jóvenes no pudieron tener un mejor comienzo, puesto que muchos de los que realizaron el primero de los exámenes salieron de las aulas contentos con el resultado puesto que estaban lo suficientemente preparados para afrontar este reto. Un artículo de Pablo Simón, un poema de Pedro García Cabrera, un fragmento de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y un extracto de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca fueron las cuatro opciones entre las que tuvieron que elegir los estudiantes en el primer examen de esta convocatoria ordinaria de la EBAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pasados unos minutos de las nueve de la mañana, los sobres con los exámenes llegaron a las aulas donde los alumnos ya estaban acomodados y dio comienzo la primera de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II para los alumnos del Bachillerato de la modalidad de Ciencias. Hoy 10 de junio, siguiendo el mismo horario, harán los propio los jóvenes que hayan cursado la modalidad de Arte y de Humanidades y Ciencias Sociales con nuevos exámenes.

Esta división por modalidades –que agilizó la llegada de los alumnos y el acceso a las aulas– se repite por segundo año consecutivo para garantizar así el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. Además, Canarias ha sido, junto con Madrid y Barcelona, una de las tres únicas Comunidades Autónomas que ha dividido los exámenes en cuatro jornadas, en lugar de las tres que vienen siendo habituales. La vicerrectora de Estudiantes, Lastenia Hernández, recordó que el Archipiélago «fue pionero el año pasado en proponer esta modificación y eso nos ha permitido manejar mucho mejor la situación». Se repitió también todo el protocolo con las medidas de higiene y distancia preceptivas que tan buenos resultados dieron el pasado año, a lo que se unió además la descentralización de los exámenes. Además de los edificios del campus de Guajara, que continúan recibiendo a la mayor parte de los alumnos que se examinan, las pruebas también se desarrollaron en el campus de Anchieta para los jóvenes del norte de la Isla, y en dos centros de Adeje para aquellos que residen en la zona sur. En el resto de Islas los exámenes también tienen lugar en centros públicos.

Precisamente la vicerrectora de Estudiantes indicó que poder disponer del campus de Adeje en las actuales circunstancias «ha sido fundamental» y avanzó que «mantener este espacio para dar respuesta a los alumnos del sur de la Isla es uno de nuestros compromisos», más allá de la pandemia originada por el coronavirus. En este sentido aprovechó la ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Adeje su predisposición para ofrecer espacios en los que celebrar estos exámenes, como es el caso del pabellón polideportivo Las Torres y la Escuela de Seguridad y Convivencia, que albergan las pruebas estos días. Son cerca de un millar menos de alumnos los que se presentan a la Ebau este año en comparación con 2020. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han matriculado 4.792. De ellos, en Tenerife se han presentado 4.277 estudiantes; en La Palma, 402; en La Gomera, 82; y en El Hierro, 31. Tras los exámenes, todos ellos tendrán la posibilidad de decidir qué carrera van a estudiar y dónde desean hacerlo. En este sentido, Lastenia Hernández recordó que la Universidad de La Laguna cuenta con una amplia oferta para dar respuesta a las demandas de todos estos estudiantes en potencia y sentenció que «trabajamos para que no se tengan que ir de su tierra para estudiar una carrera universitaria».

Rubén Díaz es uno de esos jóvenes que sabe que permanecerá en Tenerife estudiando después de terminar la Ebau. Su deseo es matricularse en el grado de Matemáticas porque, tal y como afirmó ayer en un descanso, esa es su asignatura favorita. Él fue uno los primeros estudiantes en finalizar el primero de los exámenes en el campus de Guajara y afirmó que a lo largo del último mes se ha preparado a conciencia para obtener los mejores resultados en estos exámenes a los que se presentó con nervios, «pero una vez que me pusieron la hoja delante y vi que me lo sabía, me tranquilicé bastante», relató el joven de 18 años, de Candelaria.

César Carballo también tiene planeado estudiar en la ULL, en su caso el grado de Psicología. Para prepararse para la Ebau ha optado por estudiar solo durante los últimos días y aunque salió contento del examen de Lengua Castellana y Literatura II, estaba nervioso por el que le tocaba a continuación, el de Lengua Extranjera II, en su caso Inglés. Más confiada se presentó a esta segunda prueba Nicole Carballo, de 18 años.

La joven de Santa Cruz de Tenerife salió del primer examen contenta porque «pensé que iba a ser más difícil pero al final los nervios son lo peor». Carballo desea estudiar la carrera de Enfermería en la ULL y para ello se ha tomado la Ebau con calma. Reconoció que materias como Lengua y Literatura o Inglés prácticamente no las repasó tras el final del curso escolar y que, sin embargo, ha dedicado su tiempo a estudiar otras asignaturas como Historia, Matemáticas o Química, «que tienen más cosas que memorizar».

Bianca Enríquez llegó al aula donde haría el primero de los exámenes «bastante tranquila» pero comenzó a ponerse nerviosa cuando, tras la presentación, todos sus compañeros comenzaron a repasar sus apuntes. «Yo tenía claro que iba a elegir el texto periodístico para analizarlo y por eso no podía repasar nada, sino simplemente esperar a tenerlo delante para poder ponerme a escribir», relató la joven de Santa Cruz de Tenerife quien añadió que elegía esta opción porque se le da bien argumentar y de esta forma tenía menos temario que memorizar de cara a la Ebau. Enríquez quiere estudiar Psicología pero aún no sabe en qué universidad lo hará. Para asegurarse de que puede ir allá donde quiera «no he salido de casa en las dos últimas semanas estudiando sin parar» porque, aunque materias como Matemáticas o Química se le dan bien, «hay mucho que estudiar y quiero sacar buenas notas», reconoció.

Las jóvenes Raquel García y Nerea Silgo han cursado el bachillerato internacional en el Liceo Francés a lo largo de los últimos años por lo que estos días se enfrentan a unos exámenes un tanto diferentes a los del resto de alumnos. Ellas han tenido que realizar más pruebas, aunque algunas de ellas ya las hicieron hace un mes porque pertenecían a la parte internacional de ese bachillerato especial. Aseguraron que llegaban a Guajara tranquilas, sin nervios, porque hacía un mes que ya se habían enfrentado a la inquietud de esos exámenes y en otro idioma y todo había salido bien.

Estos jóvenes y muchos otros continúan estos días ocupando las aulas de la ULL para demostrar sus conocimientos y hacerse un hueco en el mundo universitario. Tres jornadas de exámenes que para muchos se hacen interminables pero que los trasladan a los pasillos que pisarán el próximo año con ilusión ante el nuevo año.