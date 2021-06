Un total de 4.792 jóvenes se examinan desde hoy y hasta el sábado en la convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (Ebau) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los exámenes, que comenzarán a las nueve y media de la mañana con la prueba de Lengua Castellana y Literatura II, se desarrollarán en tres puntos diferentes de Tenerife (4.277 estudiantes), así como en La Palma (402), La Gomera (82) y El Hierro (31). Para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad ante el Covid, en el día de hoy tan solo se examinarán los estudiantes de la opción de Ciencias mientras que mañana harán lo propio los de Artes y Ciencias Sociales y Humanidades. Canarias es, junto a Madrid y Cataluña, una de las tres únicas comunidades autónomas que mantiene la celebración de los exámenes durante cuatro días, en lugar de los tres que venían siendo habituales antes del Covid.

Este año vuelven a descentralizarse las pruebas en Tenerife. Mientras que se mantienen los espacios del área metropolitana –el Campus Anchieta para el alumnado del norte de la Isla y el Campus de Guajara para los estudiantes de Santa Cruz y La Laguna–, los jóvenes del sur vuelven a Adeje, pero en esta ocasión realizarán los exámenes en el pabellón polideportivo Las Torres y la Escuela de Seguridad y Convivencia. En el resto de las islas de la provincia, las pruebas se celebrarán en el IES Alonso Pérez Díaz de La Palma; en La Gomera, en el IES San Sebastián de La Gomera; y en Centro de Profesorado de Valverde, en El Hierro, que estrena esta sede puesto que el escaso número de alumnos que se examinan ocasiona demasiados problemas si se quedan en el CEIP El Hierro, como venía siendo habitual. Todos estos espacios acogerán al total de alumnos que se examinan este año de la Ebau, una cantidad levemente menor a la del pasado año pero que aún se encuentra por encima de la media canaria de los últimos años.

El coordinador Ebau de la Universidad de La Laguna, Antonio Adelfo Delgado, dice que tanto en la provincia tinerfeña como en la de Las Palmas los datos han aumentado en los últimos dos años. Este incremento, unido a las nuevas medidas sanitarias han obligado, por ejemplo, a que en Tenerife se vuelvan a descentralizar las pruebas. Precisamente en cuanto a los protocolos, Delgado indica que se mantendrán las misma medidas que el pasado año porque «entendemos que es absurdo introducir cambios o relajar las restricciones ya que el pasado año funcionaron bien y desarrollamos los exámenes sin incidentes».

Del mismo modo, se mantiene como el pasado año la presentación de los exámenes, que ofrecen una mayor opcionalidad de respuesta al alumno. A través de una orden ministerial, se ofrecerá mayor flexibilidad al estudiante para que elija las preguntas a las que desea responder. No obstante, Delgado puntualiza que «hemos establecido directrices para que las subcomisiones elaboren los exámenes de cada materia sin que esa mayor opcionalidad implique que el alumno deje de estudiar parte del curriculum que compone una materia». Así, puntualiza que, «aunque habrá más opciones, todo se ha calibrado para evitar la picaresca». Estos cambios en la opcionalidad de las pruebas provocó que el pasado año que los resultados globales fueran superiores por lo que las notas de corte de acceso de las carreras han subido de manera general en todo el territorio español.

Positivos en coronavirus

Lo que sí es novedad este año es que los alumnos que por culpa del covid no puedan examinarse de la Ebau estos días podrán presentarse a los exámenes en la convocatoria de julio, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio. Por primera vez, las dos universidades públicas canarias han emitido una resolución conjunta en la que se establece el protocolo de actuación para los estudiantes afectados por el virus que no puedan presentarse a la convocatoria ordinaria de junio porque se encuentren enfermos o en cuarentena. Esta medida extraordinaria permitirá que el alumnado afectado pueda realizar la preinscripción ordinaria para la matrícula universitaria y que no pierdan su plaza por tener que realizar los exámenes de la Ebau un mes más tarde.

Con todo, el coordinador Ebau explica que algunas de estas modificaciones han llegado para quedarse. Mientras que la comisión organizadora considera que la estructura actual de las pruebas, con tantas opciones, es fruto de las circunstancias, Delgado aventura que la descentralización de los exámenes en Tenerife puede que se convierta en norma general.