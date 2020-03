Torres prepara ventajas fiscales

Canarias ha decidido adoptar medidas más drásticas para plantar cara al coronavirus Covid-19, que afectan a todos los sectores, después del día con más positivos desde que se produjo el primer caso no solo en las Islas, sino en España, el pasado 31 de enero en La Gomera. Los 18 nuevos contagiados de ayer en el Archipiélago, incluidos los dos primeros de La Palma, y la necesidad de aumentar los mecanismos de prevención para proteger a la población llevaron a las administraciones a suspender la actividad educativa en las Islas en todos los niveles -desde infantil a la Universidad y las escuelas de idiomas- a partir de hoy, a cancelar cientos de actos y a cerrar instalaciones deportivas y culturales. Mientras, el Gobierno canario prepara incentivos fiscales para paliar las duras consecuencias económicas de esta pandemia mundial.

Ventajas fiscales. El Gobierno de Canarias aplazará el pago del IGIC a las empresas afectadas por la crisis desatada por la propagación del virus. Además, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, señaló que está en permanente contacto con los agentes sociales para adoptar otras iniciativas que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo, entre ellas los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y las reducciones de jornada en el sector turístico. Torres apeló a "la responsabilidad individual" de los canarios para detener el avance del número de infectados. "En el pasado hemos superado situaciones tremendamente complicadas y también lo haremos en esta ocasión", sostuvo.

Apoyo a los ERTE. Entre las iniciativas que se estudian se encuentran los ERTE apoyados desde el sector público. Es decir, mandar a casa a los empleados que se consideren dentro del excedente de mano de obra que ya se está creando y reincorporarlos a la plantilla cuando la tormenta amaine. "Son medidas que nos están haciendo llegar y de las que estamos tomando nota", explicó el presidente de Canarias, quien también avanzó la posibilidad de solicitar un cambio en la ley para ampliar el plazo de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Eso evitaría una descapitalización del sector alojativo, que de este modo podría "hacer reformas", apuntó el presidente, en los establecimientos ahora que la ocupación es baja.

Actualización de positivos. La Consejería de Sanidad informó ayer de que en total hay 46 personas contagiadas de Covid-19 en Canarias: 15 se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en cuidados intensivos. Por islas, Tenerife contabiliza 31 casos; Gran Canaria, 12; La Palma, 2; y uno en Fuerteventura. La mayor novedad ayer, aparte de que fue la jornada con más positivos desde que comenzó esta crisis, fueron los dos primeros casos en La Palma, dos ciudadanos italianos residentes en la Isla Bonita que vinieron de su país antes de que este cerrara sus fronteras. Sería en Italia donde se contagiaron del virus.

Sin clases en toda Canarias. La suspensión de las clases en todos los centros educativos del Archipiélago comienza hoy y se mantendrá durante los próximos 14 días. La decisión afecta a todos los niveles educativos (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Educación para adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas y Universidades) y a todos los centros (públicos, concertados y privados), un total de 300.000 alumnos. También se establece la suspensión de todas las actividades extraescolares. Según el Ejecutivo canario, los escolares no son un colectivo de riesgo, pero sí pueden ejercer de transmisores del virus. "Por ello, se solicita que limiten su actividad exterior a lo imprescindible y eviten el contacto con personas mayores y enfermos", según pidió el Gobierno en una nota. Los profesores no irán hoy a clases y están a la espera de recibir instrucciones el próximo lunes al respecto.

En función del escenario que se plantee con respecto a la evolución del virus, "se podrán adoptar nuevas medidas en los próximos días", añadió. Estas decisiones se suman a las adoptadas el miércoles de suspender o aplazar las actividades en espacios cerrados o abiertos que concentren a más de 1.000 personas y prohibir las visitas a los pacientes hospitalizados en todos los hospitales del Servicio Canario de la Salud o el acompañamiento a pacientes que acuden a los servicios de urgencias, salvo en el caso de que se trate de pacientes menores, con deficiencias o de edad avanzada que requieran acompañante. Asimismo, se ordena el cierre de todos los clubs y centros de ocio de mayores de Canarias y se prohíben las visitas en todas las residencias para mayores de la comunidad.

Residencias de mayores. El Cabildo de Tenerife decidió cerrar a partir de hoy a las 18:00 horas los centros de día en residencias de mayores. También suspenderá durante los próximos 14 días todas las actividades deportivas y culturales. Estas fueron dos de las medidas que anunció ayer el presidente tinerfeño, Pedro Martín, como medida para prevenir los contagios de coronavirus en la Isla. El Cabildo también suspende los diferentes procesos de selección de personal, así como toda la actividad en el Recinto Ferial este mes y en abril. Asimismo, cancela las visitas organizadas a museos -aunque estos permanecerán abiertos-, centros de visitantes y empresas y organismos insulares. La Corporación insular también cerrará todas las áreas recreativas y de acampada. El Teleférico del Teide seguirá funcionando, aunque se reducirá el número de personas que podrán subir y se reforzarán las medidas higiénicas.

Limpieza en guaguas y tranvías. El Cabildo pondrá en marcha medidas especiales para evitar que trabajadores que prestan servicios esenciales -como desaladoras y depuradoras, centros de gestión de residuos, bomberos, agentes de la Brifor y operarios de Carreteras- puedan contagiarse del virus. Martín afirmó ayer que todavía no considera necesario implantar el teletrabajo entre los funcionarios y empleados públicos de la institución, aunque no descarta que sea una medida que adopte en los próximos días. El transporte público seguirá funcionando con normalidad, pero se han activado servicios especiales de limpieza en el tranvía y las guaguas.

Sin funerales para las víctimas del Covid-19. La Asociación de Empresarios de Pompas Fúnebres de Canarias (Asfucan) informó ayer de que las empresas funerarias no prestarán el servicio de velatorio a las personas que fallezcan a consecuencia del Covid-19, ninguna hasta ahora-. En los casos de que se esté a la espera de saber si son portadores de esta enfermedad, habrá que esperar que los médicos identifiquen las causas de muerte. Las empresas funerarias atenderán los servicios mínimos necesarios de los afectados por el coronavirus para darles sepultura o incineración, si estos no tuviesen marcapasos. Los cuerpos de los fallecidos por el Covid-19 se podrán inhumar o incinerar, pero no se convocarán, ni se invitaran a dichos sepelios ni a familiares ni a amigos.

Más daños en el turismo. Los efectos económicos del coronavirus en el turismo se expanden a la misma velocidad de los contagios. Las cancelaciones de estancias ya programadas y el freno en las reservas comienzan a desembocar en lo que ya se había anunciado: el despido de trabajadores y la merma de sus condiciones laborales. La cadena Sol Meliá ha sido la primera en tomar este tipo de medidas pues, según denuncian los sindicatos, ha despedido a 230 empleados en toda España, entre ellos más de 60 de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, y ha reducido el sueldo y la jornada de toda la plantilla -112.000 trabajadores de hoteles y oficina- durante dos meses "de manera excepcional".

Las restricciones afectan hasta a las prisiones. Las cancelaciones de actos y cierres de instalaciones afectan a todos los municipios de las 8 Islas. Y las restricciones también han llegado hasta a las cárceles. Instituciones Penitenciarias ha acordado la suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. De este modo, solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal. Además, los letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio. Solo se permitirá el acceso a personal cuya labor sea imprescindible y queda excluida, por tanto, la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados y otro personal no necesario.