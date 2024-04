Bermúdez logra el apoyo del Parlamento para blindar el Carnaval en la calle

El Parlamento de Canarias aprobó con 56 votos a favor y cuatro abstenciones la Proposición No de Ley promovida por José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz en su condición de diputado de la Cámara autonómica, para «instar al Ejecutivo regional para que proteja, preserve y vele, en coordinación con los municipios afectados –la capital tinerfeña y Las Palmas de Gran Canaria–, por la pervivencia de los elementos distintivos de las Fiestas de Interés Turístico Internacional, especialmente los que se refieren a los lugares tradicionales de celebración, e impulse la aprobación de las normas adecuadas en materia de ruido y conservación del medio ambiente que incluyan, de manera específica, los parámetros que deben respetar las citadas fiestas».

Al texto de Bermúdez se incorporó, a propuesta de Nueva Canarias, desarrollar las normas de protección «en coordinación de los municipios afectados», haciendo constar que son los propios ayuntamientos anfitriones los primeros interesados y afectados.

Bermúdez admitió la mejora que planteó Nueva Canarias, no así la de VOX, que casi le reescribía el texto al alcalde, al incluir a las administraciones competentes y, en particular, pedir el «cumplimiento efectivo de la normativa sobre niveles de ruido, de la previsión de unos adecuados dispositivos de limpieza y de la implementación de las medidas de seguridad necesarias, así como a promover un clima de respeto y civismo durante estas celebraciones». Para el alcalde de Santa Cruz, estas acciones iban implícita en su moción y son una realidad en el particular del Carnaval chicharrero.

Carlos Ester, portavoz del PP y en el pasado concejal popular en el Ayuntamiento de Las Palmas, no presentó una enmienda pero sí que aprovechó el alegato a la PNL para reprobar desde la tribuna la «bochornosa» organización de la fiesta grancanaria.

Por el PSOE, Patricia Hernández, que pidió al alcalde que predique con el ejemplo con un mejor museo de Carnaval, locales de ensayo en condiciones o trato cercano y eficaz a la familia de la fiesta durante todo el año.