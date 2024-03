Tensión y peleas en la playa de las Teresitas por el colapso de tráfico

A las ya habituales y desesperantes retenciones que los conductores sufren cuando acuden a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, durante los fines de semana, festivos o días de intenso calor, se suma ahora que el nuevo parking de la zona de baño sólo tiene un acceso, tanto para entrar como para salir. Esto está provocando problemas sobre todo cuando los coches abandonan este estacionamiento, ubicado al inicio de la playa. El pasado domingo, aquellos que decidieron acudir a Las Teresitas tuvieron que soportar colas de dos horas, lo que provocó momentos de elevada tensión e, incluso, alguna que otra pelea.

Así lo confirma el sindicato CSIF de la Policía Local chicharrera, cuyo portavoz, Jesús Illada, señala que las colas se forman porque "los vehículos que salen están obligados a entrar en la playa y dar la vuelta a la rotonda", pues no existe otra salida. "Y el carril de salida de Las Teresitas tiene un ceda el paso en esta rotonda", añade. Desde el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), comenta que se ha reforzado la señalización vertical y horizontal en la zona, y que se activará un dispositivo policial los días de mayor afluencia.

"Se debe tener en cuenta que el nuevo parking de Las Teresitas es un aparcamiento provisional. Lo ideal sería ejecutar una obra en esta zona para evitar que se formen colas, pero esto es inviable, ya que el Plan Especial de Las Teresitas cayó junto con el Plan General de Ordenación (PGO) de 2013, por lo que allí no podemos hacer nada. Hay que esperar a que se modifique el PGO vigente, el de 2005", explica Alonso.

La concejala indica que se han buscado otras alternativas, como instalar un semáforo, pero, agrega, también han sido descartadas por no resultar efectivas. "Esa zona cuenta con una rasante muy fuerte. Los coches que suben de la playa no pueden ver los que salen del parking, pues no hay visibilidad alguna. Ahora mismo, sólo es posible regular ese espacio con la presencia de la Policía Local, para que los vehículos del estacionamiento abandonen Las Teresitas por la izquierda. Esto se hará los días de mayor afluencia", manifiesta la concejala.