Cucarachas, ratas y basura: un centro infantil de Santa Cruz denuncia la situación de insalubridad a sus puertas

Un centro educativo no aguanta más la insalubridad de su entorno. La Escuela de Educación Infantil La Asunción, que se ubica en los alrededores del Parque La Granja, en Santa Cruz, esta sufriendo la acumulación de basura en los siete contenedores que se ubican delante de su fachada y las plagas que se crean entorno a ellos.

La directora del centro, Carla Darias, no se rinde en su esfuerzo de lograr la reubicación de los contenedores, que "nos suponen a nosotros un montón de dolores de cabeza". La suciedad y la basura fuera de los cubos es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan diariamente los padres y madres que llevan a sus descendientes: "Los padres no pueden pasar por la acera, no pueden acceder al centro. Está todo súper cochino".

Un problema que afecta directamente a los pequeños que frecuentan el centro, con edades comprendidas entre los meses de vida y los tres años. Esto no solo afecta a la escuela, sino a los negocios más próximos.

Al final, lo que Carla pide es que se tenga "un poco en cuenta lo que está en la zona. Por sentido común no deberían estar estos cubos aquí con niños tan chiquititos".

Algunos de los contenedores con basura fuera del cubo / E. D.

Plagas en la basura

La acumulación de basura y la suciedad son un foco para las cucarachas y las ratas. Desde el centro, Carla asegura estar "todo el rato llamando a empresas de exterminación" por estos tipos de animales.

Incluso más de una vez han intentado colarse al centro, con mayor o menos éxito, escalando el muro previo a la fachada: "El otro día, una rata estaba subiendo por el muro. De repente, dio media vuelta e intentó meterse en el restaurante de enfrente. Al final, acabó entrando en un garaje".

Muros destruidos y el jardín afectado

Esta problemática con las ratas y las cucarachas han afectado al muro que protege la escuela, dejándolo "destruido". No solo esto. A los comentados gastos extras que se acumulan debido a la necesidad de contratar equipos de exterminación, se le suma el estado del jardín del centro, que se ha visto afectado por la entrada del exterior de cucarachas.

Fachada del colegio y los contenedores que tiene delante / E. D.

Contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz

Carla Darias, como directora del centro, se ha reunido con una comitiva del Ayuntamiento de Santa Cruz "tras haber mandado no sé ni cuantos escritos", pero no ha servido para nada: "Lo único que me dicen es que los sitios donde se podrían cambiar los contenedores tienen muchos sitios para minusválidos. Entonces, según ellos, no hay donde ubicarlos".

Esto es algo que no entiende Carla, pues "la acera de atrás justamente tiene siete contenedores más". Lo único que pide es "que se reubiquen porque, además, en el otro lado no molestarían, ya que están pegados a un terreno".

Una problemática con situaciones momentáneas: "Muchas veces tenemos que llamar al Ayuntamiento para que vengan a limpiar los contenedores y vienen y lo hacen, pero enseguida vuelven a ser un obstáculo para los padres y los pequeños".