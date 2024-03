Igualdad pide a Educación más esfuerzos para prevenir casos como el del Colegio La Salle de Santa Cruz de Tenerife

«La clave para prevenir casos como el del Colegio La Salle pasa por reforzar la educación afectiva y sexual en las aulas». Patricia León, directora de Igualdad del Cabildo de Tenerife, considera que el caso de los dos alumnos del instituto de Santa Cruz que divulgaron fotos de compañeras con falsos desnudos, obtenidos con inteligencia artificial, es una oportunidad para que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias refuerce los programas educativos en los centros públicos y concertados de las Islas.

Este caso, el primero en las aulas canarias de uso de la tecnología para crear imágenes que dañan el honor de niñas, es «solo la punta del iceberg de una dinámica preocupante». «Esto va mucho más allá de las aplicaciones con inteligencia artificial. Es un problema educativo y social que nos compete a todos: a las comunidades educativas, a las administraciones y a toda la sociedad. Hay que hacer más esfuerzos para acabar con estas actitudes sexistas observadas en un sector de la población tan vulnerable como los menores, que cosifican a la mujer y la humillan», subraya. Para León, los menores tienen que tener clara la gravedad de denigrar a compañeras de esta manera.

Los datos y los hechos corroboran esta preocupación. Un reciente estudio concluye que nueve de cada diez adolescentes de Tenerife consume pornografía, que al igual que las aplicaciones para trucar instantáneas o vídeos usadas por los niños de La Salle tienen la máxima accesibilidad en internet.

Esta investigación de la Universidad de La Laguna revela, aparte del altísimo consumo de porno entre los jóvenes (el 89% de los chicos de la muestra), que entre los menores tinerfeños se tiende a valorar negativamente el comportamiento pasivo de una mujer víctima de violencia de género, que las actitudes más sexistas se dan en adolescentes masculinos y en quienes han sido expuestos o consumen pornografía y que la intervención educativa puede ser eficaz a corto y medio plazo para reducir este sexismo.

Mientras, proliferan en España episodios como el del colegio de la capital tinerfeña. El más relevante fue el ocurrido al principio de curso, el pasado mes de septiembre, en Almendralejo (Extremadura). La difusión de fotos falsas de decenas de niñas desnudas, a través de imágenes generadas con inteligencia artificial que circularon de móvil en móvil, ha desatado una investigación judicial y de forma paralela un intenso debate social sobre el lado oscuro del uso de esta tecnología y qué se puede hacer para evitarlo.

«Lo que hay que hacer es aumentar y mejorar los contenidos sobre educación sexual y afectiva, ya sea a través de asignaturas específicas como de contenidos transversales. Y no solo con los alumnos, sino con los propios profesores, el resto de la comunidad educativa y las familias de los niños o adolescentes, sobre todo a partir de secundaria», opina la directora insular de Igualdad de Tenerife.

«Tengo la sensación de que se ha bajado la guardia en los contenidos relacionados con la prevención del sexismo y el machismo en la enseñanza. Estamos hablando de conductas que pueden provocar graves daños en niñas y adolescentes», puntualiza. Patricia León recuerda que la Corporación insular culmina el Plan Estratégico contra la Violencia de Género dirigido al sector de preadolescentes, adolescentes y jóvenes.

Fabiola Hernández es técnica del Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual de la Consejería de Educación. Constata que el del Colegio San Ildefonso La Salle es el primero del Archipiélago en el que se activa el protocolo por la divulgación de imágenes con desnudos trucados de alumnas en chats de WhatsApp de compañeros de la escuela.

Aclara que la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, el departamento regional del que depende su área, «trabaja y sigue trabajando» para implementar medidas que refuercen la igualdad en las aulas y prevengan actitudes violentas, sexistas o machistas.

Recuerda, de hecho, la existencia del protocolo que se pudo activar sobre unos hechos que no tenían antecedentes en Canarias, el de los alumnos de La Salle de Santa Cruz. «Existían unas instrucciones para casos como el ocurrido recientemente. Y se han aplicado: averiguar lo sucedido y trasladar los hechos a Inspección Educativa y la Fiscalía de Menores», explica, para detallar: «Una vez se tengan las conclusiones de un asunto tan complejo, se adoptarán las medidas oportunas para prevenir este tipo de comportamientos».

El Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual para el que trabaja Fabiola Hernández es precisamente el órgano de Educación encargado de asesorar a los centros en este tipo de materias. «Damos recursos y asesoramiento. Los propios centros desarrollan programas sobre la educación afectiva y sexual, trabajan con las familias... Y siempre estamos actualizando los contenidos porque surgen nuevos retos, como ahora ha ocurrido con el uso de la inteligencia artificial, un asunto muy complejo de abordar», precisa Hernández.

En el caso concreto de La Salle, el colegio asegura –y lo corrobora Educación– que se puso en contacto con Inspección Educativa, así como con la Fiscalía de Menores, para abordar la situación provocada por el hallazgo de una veintena de fotos de falsos desnudos de al menos siete alumnas de este y otros centros de la Isla en los móviles de dos matriculados de 13 años.

El consejero de Educación pide a los centros que aplican la orden para restringir el uso de los teléfonos móviles en las aulas

Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, insistió a la hora de abordar el caso del Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife en la necesidad de que los centros educativos de las Islas controlen el uso de los teléfonos móviles por parte de los alumnos. Fue precisamente en los terminales de dos estudiantes de secundaria de este centro donde aparecieron las fotos de falsos desnudos de compañeras realizadas con una aplicación de inteligencia artificial.

El consejero recordó la resolución del pasado mes de enero de la Consejería. La orden para infantil y educación obligatoria señala que no estará permitido con carácter general el uso de móviles ni de otros dispositivos vinculados a la telefonía móvil. No obstante, de manera excepcional, en educación secundaria y FP básica, siguiendo los criterios pedagógicos aprobados por el claustro y con la conformidad del Consejo Escolar, los centros podrán acordar su uso como herramientas de aprendizaje, con fines exclusivamente didácticos. En estos casos, el equipo directivo, el claustro y Consejo Escolar garantizarán que esta decisión no suponga un agravio comparativo para el alumnado que no disponga de dispositivo, proporcionando el centro los dispositivos necesarios para estas tareas.