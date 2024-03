"Flaco favor se le hace a las mujeres con este discurso": el tenso momento entre el PSOE y el PP en el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por CC y PP, y el grupo municipal socialista protagonizaron este lunes, 11 de marzo, durante un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto de 2024, un cruce de acusaciones por la "falta de respeto" hacia las concejalas. Todo comenzó con la referencia que hizo el portavoz del PP y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, a un cuento de Hans Christian Andersen, El Traje del Emperador, también conocido El rey desnudo, para reprocharle a la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que su versión de las cuentas del Consistorio "no tenían nada que ver con la realidad". Fue la edil socialista Elena Mateo la que acusó a algunos concejales del equipo de Gobierno, sin citar a nadie en concreto, de "faltar el respeto" a Patricia Hernández y de realizar "descalificaciones personales" que "nada tienen que ver con la acción política".

Mateo también utilizó para reforzar su discurso las declaraciones que había realizado con anterioridad el concejal de Hacienda, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, con las que indicó que la exalcaldesa de Santa Cruz mentía y con las que se refirió a ella como "la señora del 0,8%", por sus críticas a las cuentas que se iban a aprobar. "Mucho 8 de marzo y mucha defensa de la mujer y luego faltan el respeto en los plenos. Las descalificaciones personales hacia Patricia Hernández y hacia Matilde Zambudio no cesan en los plenos", apuntó la edil Elena Mateo.

Al respecto, tanto el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), como el responsable de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez (CC), y la edil de Recursos Humanos, Purificación Dávila (CC), acusaron al PSOE de hacer demagogia con la defensa de las mujeres. "Yo sólo he utilizado un cuento para hacer una comparación entre el presupuesto que tenemos y lo que los socialistas ven. Y ustedes hablan de falta de respeto con lo que han tenido que aguantar, por parte del PSOE, por ejemplo, las ediles de Deporte, Movilidad, Seguridad y Atención Social, Alicia Cebrián (PP), Evelyn Alonso (CC), Gladis de León (CC) y Charín González (CC), respectivamente. Nosotros no hemos realizado ningún ataque a la mujer, nunca", aseveró Carlos Tarife.

Por su parte, Purificación Dávila le contestó a la edil socialista Elena Mateo que "flaco favor hacemos a las mujeres con este tipo de discurso". "Patricia Hernández me llama palo y me dice que no me entero de nada, y aquí no pasa nada. Ustedes tienen la piel muy fina. Yo me dirijo de la misma manera a las mujeres que a los hombres", señaló el concejal de Hacienda, tachando el discurso de los socialistas de "victimismo absurdo".