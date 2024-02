El Puerto de Santa Cruz notifica el desalojo a las personas acampadas en la playa del Parque Marítimo

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Policía Portuaria y con la colaboración de la Policía Local chicharrera, ha notificado este jueves, 29 de febrero, la orden de desalojo a las personas acampadas en la playa anexa al Parque Marítimo.

En la actualidad, ocupan esta zona de la costa de la capital tiinerfeña más de una quincena de tiendas de campaña.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife explican que se trata de la tercera notificación que se entrega a estos ciudadanos, en la que se ordena que abandonen la playa.

Puertos de Tenerife explica que si no se retiran ya las tiendas de campaña, en los próximos días se les entregará una cuarta notificación, la cual "será la última". Si tampoco se acata la orden, entonces será la Policía Portuaria la que lleve a cabo el desalojo. La previsión es que esta se produzca a lo largo del mes de marzo.

Ésta no es la primera vez que la playa del Parque Marítimo, no apta para el baño, se llena de tiendas de campaña. En agosto del año pasado, el Ayuntamiento chicharreró ejecutó un dispositivo de limpieza de enseres y casetas en la zona, que finalizó con el desalojo de la mitad de los okupas. En dicho dispositivo también participó el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para buscar un recurso alojativo a aquellas personas que no tuviesen un techo bajo el que dormir. Sin embargo, semanas más tarde, volvieron a aparecer más casetas. En noviembre, el Consistorio capitalino solicitó la colaboración del Puerto, al tratarse de suelo portuario, y éste se comprometió a iniciar los trámites necesarios para levantar el asentamiento.