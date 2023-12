La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Policía Nacional, tuvo que proceder al desalojo, durante la celebración de la Nochebuena, de una fiesta en la Sala Dubai, ubicada en el Polígono El Mayorazgo, debido a que "se había superado ampliamente el aforo comunicado". Éste se multiplicó por diez, según informan fuentes municipales, lo que provocó una avalancha de jóvenes, así como numerosas escenas de ataques de ansiedad y un desvanecimiento.

La intervención policial se llevó a cabo tras producirse una estampida de personas para poder acceder al local, en el que se había organizado una fiesta denominada Univerzzo y el cual ya estaba lleno, a pesar de que una larga cola de clientes, que habían adquirido sus entradas, esperaban fuera. Una joven tuvo que ser atendida tras padecer un desmayo. Varios testigos aseguran que numerosos clientes sufrieron «ataques de ansiedad» y que también un trabajador de un establecimiento cercano sufrió un desvanecimiento.

En concreto, y según los datos facilitados por el área de Seguridad del Ayuntamiento, la capacidad del establecimiento era de 150 personas y, sin embargo, se vendieron 1.500 entradas. El Consistorio chicharrero indica que la citada fiesta contaba con autorización, pero, y tal y como señalan las fuentes consultadas por EL DÍA, el aforo se superó «ampliamente» con respecto al que se había comunicado para obtener los permisos correspondientes.

Testigos apuntan que aunque la fiesta Univerzzo se llevó a cabo en la Sala Dubai, en el Polígono El Mayorazgo, ésta no fue organizada por los responsables del establecimiento, sino por «un grupo de jóvenes» que alquilaron el local para dicho evento.

El área de Seguridad del Ayuntamiento informa de que la actuación policial se produjo sobre la una de la madrugada del domingo 24 al lunes 25 de diciembre, cuando, "ante la gran afluencia de jóvenes queriendo entrar" a la sala, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que "ha estado al tanto de la organización de esta fiesta desde el primer momento", decidió intervenir en colaboración con la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de la Policía Nacional. En este sentido, desde el Consistorio chicharrero, y desde la Policía Loca, se destaca la "extraordinaria" colaboración y coordinación de la UPR, "con su mando al frente".

Según apuntan fuentes municipales, para garantizar la seguridad, tanto de los jóvenes que se encontraban dentro del establecimiento, "donde se había superado ya ampliamente el aforo", como de los que estaban en la calle esperando para entrar, se procedió al desalojo de la sala. La Policía Local asegura que éste se produjo en orden, "registrándose sólo un desvanecimiento".

Una vez desalojado el establecimiento, intervención que finalizó sobre las tres de la madrugada, la Policía Local procedió a inspeccionar el local, "encontrándose con numerosos incumplimientos de la normativa de seguridad", informa el área de Seguridad. A continuación, se levantó el acta correspondiente a estas infracciones, además de la de la superación del aforo.

Desde la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se destaca que se actuó en tiempo y forma. El Consistorio indica que, a partir de ahora, tanto desde el cuerpo de seguridad local, como desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, se abrirán los expedientes correspondientes a la empresa organizadora del evento por las infracciones detectadas.

"Pasamos mucho miedo"

Una de las personas que adquirió una entrada para esta fiesta, Silvia Gutiérrez, asegura que tanto ella como sus acompañantes pasaron "mucho miedo". "Pensábamos que no íbamos a salir de la avalancha de gente que quería acceder al local".

Ésta relata que las entradas se pusieron a la venta hace unas semanas, primero, al precio de 12 euros, pero después, "llegaron hasta los 30 euros". Señala que hasta el domingo por la mañana, 24 de diciembre, los asistentes no conocieron el lugar en el que se iba a celebrar la fiesta Univerzzo. "En la entrada ponía que se llevaría a cabo en un local del centro de Santa Cruz, pero, finalmente, tuvo lugar en el Polígono El Mayorazgo". El evento se planteó como una fiesta "exclusiva". La etiqueta era traje para ellos y vestido negro de cóctel para ellas

Silvia Gutiérrez apunta que el acceso a la fiesta sólo se permitía en un horario concreto, entre las once y media de la noche y la una de la madrugada. "Y esto fue lo que provocó la avalancha. Debido a las cenas navideñas, casi todos los asistentes nos concentramos en las puertas del local a la misma hora para entrar. La gente se puso nerviosa, porque ya dentro no cabía nadie. Y de repente comenzaron los empujones y la desesperación. El poco personal de seguridad que se encontraba allí intentó controlar la situación, pero fue imposible. Yo cuando logré escapar, me di la media vuelta y me marché, ante el temor que ocurriese una desgracia fuera o dentro del local", comenta esta joven.

Christian Hernández, otro de los asistentes, informa de que este tipo de fiestas, denominadas Univerzzo, son organizadas por jóvenes de Santa Cruz. "Ya había acudido a fiestas anteriores y todo había salido bien, pero, ésta vez, se les fue de las manos". Indica que, además del desvanecimiento que sufrió una joven, él también presenció el desmayo de un trabajador de un local contiguo "al ver la cantidad de gente que había en el interior".

Otro de los asistentes, Carlos Esparza, relata que acudió a esta fiesta porque no logró vender su entrada. Decidió, finalmente, acompañar a sus hermanas, con la intención de irse pronto porque está recién operado de apendicitis, según cuenta."Cuando estábamos en la puerta, aquello ya era un punto de no retorno por toda la gente que se acumuló. Al intentar marcharme, empezaron los empujones y se formó una avalancha, ya que a la gente que estaba en la cola se les dijo que no podían entrar, porque el aforo se había superado, a pesar de haber adquirido su entrada".

Esparza manifiesta que le pidió a un trabajador que le permitiese quedarse en la parte más alta del local, junto al ropero, hasta que se calmara la cola y así poder salir. Allí permaneció más de una hora. "Había gente llorando y muy agobiada. Cuando llegó la Policía, esperé a que se produjera el desalojo para llevarme a mis hermanas". Este ciudadano confía en que la Policía realice una investigación sobre lo sucedido y "sobre quién organiza esta fiesta". Comenta que son muchas las personas que están dispuestas a denunciar lo que ocurrió en Nochebuena, en este local de ocio de Santa Cruz de Tenerife.

Más de 650 incidentes

Éste es uno de los incidentes que se registraron durante la celebración de la Nochebuena en el Archipiélago. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 Canarias informa de que se atendieron un total de 1.871 llamadas y se coordinaron 658 incidentes, en su mayoría «correspondientes al sector de seguridad y sanitarios». Indica que se precisó la movilización de recursos de emergencias desde las 22:00 horas del 24 de diciembre hasta las 07:00 horas del Día de Navidad.

«Si se compara esta actividad con la registrada en la Nochebuena del año anterior se observa un descenso, tanto en el número de llamadas como en los incidentes, del 6,59% y del 8,35%, respectivamente», apunta el 112 Canarias.

Respecto a la distribución de los incidentes, 272 correspondieron a seguridad (actos contra la propiedad, desorden en la vía pública y violencia); 279 al sector sanitario (enfermedad, consultas médicas y transportes sanitarios); y 59 al sector de extinción de incendios, salvamento y rescate. Entre éstos se encuentran, además del incendio registrado en una nave industrial en el municipio grancanario de Gáldar, algunas asistencias para liberar a personas atrapadas en ascensores y el rescate de las tres embarcaciones con migrantes que llegaron a Tenerife y El Hierro.

Asimismo, desde el 112 Canarias se coordinó durante la Nochebuena la resolución de 48 accidentes, 12 de ellos de tráfico.