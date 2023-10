Éstos son los 12 proyectos para los que Santa Cruz ha conseguido 32 millones de fondos europeos

Hasta el momento, Santa Cruz de Tenerife ha conseguido financiación europea para la ejecución de un total de 12 proyectos. En concreto, ha obtenido 32 millones de euros, según informan el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), quienes aclaran que de las iniciativas aprobadas, en el marco de los fondos Next Generation, nueve fueron presentadas por el propio Ayuntamiento, dos por parte del Organismo Autónomo de Cultura, y una por parte de la Sociedad de Desarrollo.

El regidor chicharrero, según adelantó ELDÍA, ha ordenado a todas las áreas y servicios municipales del Consistorio chicharrero, a través de una instrucción, que aceleren la ejecución de estos proyectos, que ya cuentan con fondos europeos. Y es que, si no se cumplen los plazos y requisitos marcados por Europa, la capital tinerfeña podría perder el dinero.

En este sentido, Bermúdez ha solicitado al personal municipal que dé prioridad a la tramitación de todos los expedientes de obras que han recibido subvenciones Next Generation, es decir, las relacionadas con los planes de la Unión Europea (UE) para la recuperación económica y la resiliencia. Los objetivos que se persiguen con esta instrucción no son otros que mantener la financiación europea obtenida y no perder la posibilidad de ejecutar actuaciones estratégicas para el municipio, como la peatonalización del entorno del Mercado, la creación de una red ciclable, actuaciones en los barrios, mejoras en la playa de Las Teresitas y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

Zona de Bajas Emisiones

Santa Cruz de Tenerife ha recibido de Europa 9,4 millones de euros para el Plan de Implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La subvención fue concedida en junio del año pasado y el plazo establecido para ejecutar este proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2024. Con la ZBE, se restringirá el acceso del tráfico al centro de la ciudad, a través de cámaras de lectura de matrículas y sensores.

Sostenibilidad turística

Para el Plan de Sostenibilidad Turística, la capital ha obtenido 5,3 millones. El Ayuntamiento tiene de plazo para llevarlo a cabo hasta junio de 2025. Este plan incluye, entre otras actuaciones, la ejecución del carril bici desde el Palmétum hasta Valleseco y la mejora del tránsito peatonal en este tramo; la reparación de la escollera de Las Teresitas; la mejora y creación de oficinas de atención a los turistas, y la promoción del Carnaval, a través de la ampliación del paseo de Carteles, inaugurado en la avenida de la Constitución en 1996, y la creación de una ruta turística.

Ciberseguridad

El Consistorio ha recibido para el refuerzo de la ciberseguridad 225.383 euros, proyecto que debe ejecutar antes del 30 de octubre. Éste consiste en la puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Seguridad para proteger al Ayuntamiento ante los ciberataques, «debido al continuo aumento y complejidad de las amenazas, ataques e incidentes en materia de seguridad de la información y ciberseguridad».

Infraestructura hardware y software

Para la habilitación de puestos de trabajo en movilidad, y renovación y mejora de la infraestructura hardware y software del centro de proceso de datos y de la red corporativa del Ayuntamiento, éste ha recibido de Europa más de 552.000 euros. Este proyecto de transformación digital para el Consistorio deberá ejecutarse antes de que finalice este mes.

Energías renovables en los colegios

Para la instalación de fuentes de energía renovables en los colegios públicos de Santa Cruz, para el autoconsumo y almacenamiento, el Ayuntamiento ha recibido casi 310.000 euros. El proyecto debe ejecutarse antes de junio del próximo año.

Rehabilitación de viviendas en Añaza

El Consistorio chicharrero rehabilitará 381 viviendas en el barrio de Añaza. Éstas corresponden a los primeros edificios construidos en esta zona del Distrito Suroeste del municipio. Los trabajos supondrán una inversión de 12 millones de euros, de los que 10 han sido aportados por Europa, a través de los fondos Next Generation. El proyecto debe ejecutarse, por parte del Ayuntamiento, antes del 31 de enero de 2026.

Mejora del entorno del Mercado Nuestra Señora de África

Para el impulso a la competitividad en el Mercado Nuestra Señora de África y para la mejora de su entorno, incluyendo la peatonalización de la zona trasera, Santa Cruz ha recibido 1,7 millones de euros, que deben ejecutarse antes del 30 de junio del próximo año.

Recogida de biorresiduos

Para la implantación del contenedor marrón, destinado sólo a la basura orgánica, en todo el municipio, el Ayuntamiento ha conseguido 3,6 millones. Tiene de plazo para llevar a cabo el proyecto hasta el 31 de enero del año 2026.

Energías renovables en campos de fútbol

El Ayuntamiento llevará a cabo la instalación de energías renovables en diferentes campos de fútbol del municipio, actuación para la que ha recibido de Europa 64.709 euros. Debe ejecutar el proyecto antes del 5 de septiembre de 2024.

Artes escénicas y musicales

El Organismo Autónomo de Cultura ha recibido 159.000 euros para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales. Debe llevar a cabo este proyecto antes de finalizar 2023.

Libros para bibliotecas

Cultura también ha recibido 4.500 euros de Europa para comprar libros destinados a bibliotecas públicas. El proyecto ya está ejecutado.

Experiencia profesional

La Sociedad de Desarrollo ha conseguido 321.000 euros para un proyecto de primera experiencia profesional en lo servicios de desempleo, formación, turismo y comercio. Ya está ejecutado.