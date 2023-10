Una instrucción del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ordena a todas las áreas y servicios municipales del Ayuntamiento que aceleren la ejecución de los proyectos que cuentan con fondos europeos, reclamando también un mayor esfuerzo al personal municipal. Y es que, y según advierte el regidor, si no se cumplen los plazos y requisitos marcados por Europa, la capital tinerfeña podría perder el dinero.

En concreto, el regidor chicharrero exige que se dé prioridad a la tramitación de todos los expedientes de obras que han recibido subvenciones Next Generation, es decir, las relacionadas con los planes de la Unión Europea (UE) para la recuperación económica y la resiliencia. Los objetivos que se persiguen con esta instrucción no son otros que mantener la financiación europea obtenida y no perder la posibilidad de ejecutar actuaciones estratégicas para el municipio, como la peatonalización del entorno del Mercado, la creación de una red ciclable, actuaciones en los barrios, mejoras en la playa de Las Teresitas y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

El alcalde recuerda que, hasta ahora, el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife ha logrado captar de Europa un montante superior a los 31 millones de euros para la financiación de proyectos de diversa naturaleza, "cuyo potencial transformador resulta incuestionable para el municipio y para la apuesta por su modernización y sostenibilidad". Una vez obtenidos estos fondos, argumenta el regidor, el reto de "mayor envergadura" al que debe enfrentarse el Ayuntamiento lo constituye, precisamente, la ejecución de las actuaciones para las que se han obtenido subvenciones.

«En este sentido, resulta preciso mencionar que las transferencias al Consistorio de las cantidades obtenidas se encuentran condicionadas al cumplimiento de unos hitos y objetivos muy exigentes, que complican significativamente la gestión de los fondos y obligan a acortar los plazos de tramitación a los que estamos habituados», comenta Bermúdez.

Éste insiste en que las consecuencias de "incumplir algunos hitos u objetivos" pueden ser la pérdida de millones de euros y la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos programados ante la falta de financiación. "La mera acreditación del cumplimiento de los hitos y objetivos asociados a cada proyecto, y de los requisitos de lucha contra fraude impuestos por la UE, implican una carga administrativa extraordinaria que viene a añadir mayor complejidad a la gestión".

Por otra parte, continúa el alcalde, la ejecución de las actuaciones Next Generation debe ser compatible con el ejercicio de las competencias municipales y con la prestación de los servicios públicos "a los que este Ayuntamiento está obligado". Precisamente por ello, manifiesta el regidor, en la citada instrucción se recuerda el carácter estratégico de los expedientes de contratación vinculados con los fondos Next Generation, "procediendo a aplicar la tramitación urgente del expediente, siempre que se den las circunstancias habilitantes", "Tales directrices están contempladas en las medidas urgentes aprobadas en diciembre de 2020 y en el acuerdo de la Junta de Gobierno de mayo de 2022, en la que se aprobó la instrucción para los expedientes financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Cinco días

De este modo, y según manifiesta José Manuel Bermúdez, los contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que se vayan a financiar con fondos del PRTR, y los proyectos y actuaciones relacionadas con el Instrumento Europeo de Recuperación, "en todo caso gozarán de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en su tramitación". Asimismo, y tal y como establece la instrucción, los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo, que se aplicará a todos los órganos y servicios que intervengan en la tramitación de los citados expedientes.

En la instrucción del alcalde se especifica que en los casos en que sea necesario, y con el fin de no demorar los procedimientos de licitación en curso relacionados con proyectos Next Generation, deberá hacerse uso de la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias de la Mesa Permanente de Contratación Administrativa, "conforme se prevé en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2022".

"Precisamente por esto, los servicios y entes gestores deberán tener en cuenta las distintas actuaciones financiadas con estos fondos europeos en la elaboración de sus presupuestos anuales, en función de la distribución y configuración de la actividad contractual que se realice para la ejecución de las acciones que componen los proyectos, de conformidad con lo previsto en la instrucción de fecha 16 de mayo de 2023, de la Coordinación General de Hacienda y Política y Financiera y la Coordinación General de Planificación Estratégica".

De esta forma, apunta el alcalde, se insta a todo el personal municipal involucrado en la preparación y ejecución de los proyectos Next Generation a intensificar los esfuerzos de coordinación entre las distintas áreas municipales, "con el fin de minimizar errores en la gestión que puedan derivar en un incumplimiento de los hitos y objetivos asignados a cada uno de ellos y, en definitiva, en la imposibilidad de poder llevarlos a cabo".

Precisamente, el grupo municipal socialista denunció en el último pleno la "escasa" ejecución de los fondos europeos en Santa Cruz. Asimismo, criticó que de los más de 600 millones que "el equipo de Gobierno (CC y PP) anunció en su momento, asegurando que iba a conseguir esa cantidad de Europa, sólo se hayan captado 31 millones".