Vecinos de El Roque: "No permitiremos que nos echen de Anaga"

La aparición de nueva señalización que anuncia la colocación de las vallas de protección a la entrada de la playa de El Roque ha hecho saltar las alarmas y la indignación vecinal y de los empresarios de la zona que no entienden cómo las administraciones dicen una cosa –en referencia al acuerdo de buscar alternativas para estacionar– y sin embargo continúan colocando marcas que dejan entrever su intención de colocar las vallas a la entrada de este asentamiento que supondrá la desaparición de plazas de estacionamientos.

Desde el área de Carreteras delCabildo de Tenerife, su titular Tomás Félix García, recuerda que esta administración está a la espera de recibir un proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que permitirá ordenar el tramo comprendido desde la señal de acceso a la playa de El Roque, en el ámbito donde se localizan los contenedores de basura y también una parada adaptada y para vehículos eléctricos.

«La Corporación municipal es la responsable en la actuación y mejora de esta zona y desde hace dos años estamos a la espera de que nos presente un proyecto que permitirá el trazado de una acera así como ordenar y crear una treintena de aparcamientos, precisamente en una zona donde tanta falta hacen, tal y como demanda los residentes y visitantes. Pero desde hace dos años no hemos recibido la propuesta que debe presentar la Corporación municipal», lamenta el director insular de Carreteras.

«¿Quieren arruinarnos?»

Los vecinos se mostraban incrédulos ante la aparición de las marcas que anuncian la colocación de vallas o biondas en en terreno que se localiza a la izquierda del acceso a la playa de El Roque, una vez superada la entrada a Almáciga.

«No entendemos cómo se comprometen a buscar soluciones y ahora marcan para quitar aparcamientos, máxime cuando lo necesario es subsanar el talud que está por la parte alta de la carretera y no donde están marcando», se lamentan los residentes. Desde el área del Cabildo de Carreteras se recuerda que son los técnicos los que fijan las prioridades y advierten que entre las competencias que tienen encargadas desde el departamento insular figura la seguridad de las personas.

«En la playa de El Roque ya había restaurantes desde 1960, antes de existir el Parque Rural»

«¿Quieren arruinarnos?», se preguntan los empresarios, que aseguran que desde la empresa que se dedica a las obras en Carreteras los están «molestando y hostigando». «Si nos cierran los restaurantes iremos hasta las últimas consecuencias, como si es preciso llegar a Europa», advierten, para lamentar que «estamos hartos de acudir a reuniones, pasar horas en los despachos, para ver cómo luego hacen lo que les da la gana. Desde 1960 ya había aquí restaurantes, se trabajaba para la búsqueda del turismo, antes incluso de que existiera el Parque Rural de Anaga».

«Reclamamos un poco de respeto no solo a los acuerdos que ellos mismos se comprometen –en referencia a las autoridades–, sino también a la memoria de nuestros mayores que batallaron por promocionar y atraer el turismo cuando ni siquiera había carretera para llegar aquí», explica.

«Nos vamos a defender nuestros deseos donde sea, porque no vamos a permitir que nos arrollen. Que se dediquen a hacer su trabajo, que es habilitar zonas de estacionamiento, como si eso pasa por la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga pero que no vengan a amargarnos la vida, máxime cuando en los despachos dicen una cosa y luego hacen otra. Y marcan precisamente a las puertas de la Semana Santa, y no actúan igual en otros sitios.