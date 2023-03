Los hoteles de Santa Cruz registran ya «un alto volumen de reservas» para el próximo Carnaval, con una cifra cercana al 80%, «desde el 9 de febrero de 2024, día de la Cabalgata». Así lo anunció el concejal de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, durante la Comisión de Control celebrada este jueves, 9 de marzo, y a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz de Ciudadanos (Cs), Matilde Zambudio. Éste destacó que el 20% de las reservas se ha realizado de manera directa, es decir, «a través de llamadas de los clientes a los establecimientos hoteleros para garantizar su estancia en la capital tinerfeña en los próximos Carnavales».

Cabello aprovechó la comparecencia, que fue solicitada para que el edil diera explicaciones sobre el «incumplimiento» de la moción aprobada por el pleno en febrero de 2022 sobre el impulso de una Cátedra del Carnaval chicharrero, para resaltar que la edición de este año «ha sido todo un éxito en todos los sentidos y también desde el punto de vista turístico». «Se han alcanzado las mejores índices de ocupación y de precio medio de los últimos años. Pero es que, además, ya se están reservando habitaciones en los hoteles para el próximo año», insistió el concejal.

De esta forma el edil se defendió de las críticas de lo grupos políticos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Mixto), que reclamaron un cambio en la estructura organizativa y de gestión del Organismo Autónomo de Fiestas porque, y según señalaron, «por un lado, no se hace nada para difundir y aprovechar durante todo el año nuestro Carnaval y, por otro, porque no se ha impulsado la Cátedra», iniciativa de la portavoz de Cs que fue aprobada por unanimidad a principios de 2022. Sobre los datos turísticos aportados por Cabello, la oposición apuntó que «éstos vienen solos, gracias al interés que despierta el Carnaval, y no por la gestión que realiza el equipo de Gobierno (CC, PPy la edil de Cs Evelyn Alonso)».

Cabello admitió que es necesario cambiar el modelo del Organismo de Fiestas, pero, añadió, «no es sencillo». Precisamente, y con respecto a la creación de la Cátedra del Carnaval para poner en valor su historia, reconoció que el citado organismo «no ha tenido capacidad, debido que se han celebrado dos Carnavales con muy poco tiempo de separación, para culminar los pliegos de la licitación de una asesoría técnica para sacar adelante la iniciativa».

Eso sí, el edil responsable del área aseguró que se seguirá trabajando en este asunto. En concreto, en la moción aprobada en 2022, se acordó crear un grupo de trabajo para recopilar el legado del Carnaval «para el mantenimiento, protección, conservación y difusión histórica como patrimonio inmaterial de Canarias».

Para Zambudio, y según indicó, las explicaciones de Cabello son «solo excusas». «Tenemos el mismo modelo de Carnaval de hace 40 años y no somos capaces ni de impulsar una Cátedra ni de aprovechar nuestra fiesta todo el año. Hasta los hoteleros lo han pedido», agregó. Cabello, por su parte, insistió en que se está trabajando en ello, e, incluso, puso sobre la mesa la posibilidad de crear un espectáculo semanal del Carnaval.