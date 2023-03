Santa Cruz mejorará la Casa del Carnaval y creará una ruta turística sobre la fiesta

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña invertirá más de 800.000 euros en diferentes proyectos para «potenciar la comercialización turística del Carnaval chicharrero durante todo el año». Entre éstos se encuentran la mejora de la Casa del Carnaval y la creación de una ruta turística autoguiada sobre la fiesta chicharrera.

Así lo anuncia el concejal responsable del Organismo Autónomo de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, quien informa de que estas iniciativas serán financiadas con fondos europeos, a través de la convocatoria Next Generation. El edil apunta que ya se está trabajando en la redacción de los diferentes proyectos para sacar a licitación su ejecución. La previsión es que las obras comiencen este mismo año.

Los partidos de la oposición en el Consistorio capitalino han sido muy críticos con el uso que se le da en la actualidad a la Casa del Carnaval, a la que la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, ha calificado como el «Trastero del Carnaval», pues, y según ha manifestado, «por no tener, no tiene ni los trajes de las Reinas». También han denunciado que la fiesta chicharrera no se aproveche durante todo el año.

En el pasado pleno, celebrado el 24 de febrero, Patricia Hernández y la portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, presentaron una moción con la que exigían al equipo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) que llevase a cabo acciones para mejorar la promoción turística del Carnaval chicharrero durante todo el año. Finalmente, la moción se dejó sobre la mesa para poder llegar a un acuerdo de cara a la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar a finales de marzo.

PSOE y Cs solicitan que se estudien posibles ubicaciones para la creación de un Museo del Carnaval de Santa Cruz, que «represente la envergadura que realmente tienen nuestra fiesta y cumpla con la necesidad de mantenimiento, protección, conservación y difusión histórica como patrimonio inmaterial de Canarias»; que el Ayuntamiento incremente las acciones de difusión y promoción de la Casa del Carnaval sobre el público objetivo, en especial, el turista que visita Santa Cruz; que el Consistorio retome las acciones y expedientes suficientes para la declaración del Carnaval chicharrero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que se rehabiliten, creen o adapten locales de los grupos de la fiesta, de manera que «se adecuen a sus necesidades de ensayos y que sean espacios dignos», entre otras medidas.

El concejal responsable del área de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, admite que «se le tiene que dar una vuelta de tuerca importante a la Casa del Carnaval» y potenciar los productos turísticos relacionados con los Carnavales. En este sentido, Alfonso Cabello insiste en los proyectos en los que ya el Ayuntamiento está trabajando, aunque no descarta que se puedan llevar a cabo más iniciativas al respecto.

En concreto, los proyectos para los que el Consistorio chicharrero ya ha recibido financiación Europea, más de 800.000 euros, son la mejora del sistema expositivo de la Casa del Carnaval; la mejora del Paseo de los Carteles del Carnaval; la creación de una ruta turística sobre la fiesta y la puesta en marcha de un plan de señalética turística inteligente.

Casa del Carnaval.

Este proyecto consiste en la mejora del sistema expositivo actual de la Casa del Carnaval, situada en la calle Aguere. La actuación supondrá una inversión de 270.000 euros e incluye la adaptación del espacio expositivo de dicho inmueble «a una nueva experiencia virtual, con recursos y soluciones que permitan presentar la historia del Carnaval, su presente y su futuro desde una visión integrada del destino». «Se aportarán soluciones adaptadas, de nueva tecnología, a las demandas y expectativas del visitante, tanto turistas como locales, de cara a alienar los proyectos y convertir la Casa del Carnaval en una visita turística obligada de la ciudad», explica el concejal de Fiestas.

Paseo de los Carteles.

Otro de los proyectos previstos es la mejora del Paseo de los Carteles, situado en la avenida Marítima, en el entorno del Parque Marítimo. Esta actuación supondrá una inversión de 115.000 euros y consistirá en la restauración de los carteles existentes y en la ampliación del tramo, «produciendo e instalando los carteles hasta la actualidad». «Esta parte del litoral, frecuentada por turistas, al contar con espacios visitables como el Palmétum, el Parque Marítimo o el Auditorio, tendrá ahora un recurso turístico sostenible y singular, que dotará a esta zona de la ciudad de un atractivo turístico relacionado con el Carnaval. Éste permitirá al visitante, en cualquier momento del año, acercarse a la historia de la fiesta chicharrera a través de sus carteles, la temática elegida cada año y los artistas de reconocido prestigio que los diseñaron», manifiesta Alfonso Cabello.

Ruta Turística.

Este proyecto, al que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará un presupuesto de 80.000 euros, consiste en la creación de una ruta turística autoguiada del Carnaval chicharrero. «La franja del litoral del centro de la capital, con la avenida de Anaga, donde se realiza el Coso, y la Plaza de España, donde se desarrollan parte de los bailes, es un elemento del kilómetro cero del litoral chicharrero con gran tradición de Carnaval. Desde este kilómetro 0 hasta la Casa del Carnaval, se puede contar la fiesta al visitante durante todo el año», explica el edil de Fiestas. Añade que se trata de crear una ruta autoguiada con distintos puntos de interés que existen a lo largo del recorrido. Eso sí, matiza Cabello, es necesario dotar a algunos de ellos de contenido, incluso creando nuevos pequeños espacios en este itinerario de conexión, que «se conviertan en nuevos recursos turísticos por sí mismos». El edil informa de que la ruta autoguiada contará con señalética inteligente, «con la utilización de beacons, donde ir mostrando en dispositivos el Carnaval, mientras se recorre algunos lugares característicos de la fiesta, para terminar visitando la Casa del Carnaval».

Señalética turística.

Esta actuación, que supondrá un coste de 390.000 euros, consiste en el refuerzo y mejora de la señalización de los recursos turísticos de la capital, «incorporando información digital e inteligencia». «Esto beneficiará a la Casa del Carnaval, mejorando los flujos turísticos hacia este espacio», asegura el responsable de Fiestas.