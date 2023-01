Aprobación definitiva del mayor presupuesto de la historia de Santa Cruz tras rechazar las alegaciones de la oposición

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó este viernes, 13 de enero, en un pleno extraordinario y de manera definitiva, el presupuesto que destinará a la ciudad este año, el mayor de su historia, superando por primera vez los 300 millones de euros. Lo hizo con los votos en contra de toda la oposición (PSOE, Unidas Podemos y la edil de Cs Matilde Zambudio) y tras rechazar las dos alegaciones presentadas por el Partido Socialista, una en relación a los intereses que generará el préstamo de 30 millones que ha solicitado el equipo de Gobierno (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) para inversiones y la otra sobre la creación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, para lo que no se ha asignado una partida.

La sesión plenaria apenas duró una hora, durante la que las acusaciones y reproches volaron como dardos de un bando a otro. El equipo de Gobierno acusó a la oposición, y sobre todo al PSOE, de intentar retrasar, con la presentación de estas alegaciones, la aprobación del presupuesto de 2023, mientras que los socialistas denunciaron que este Ayuntamiento "tiene un serio problema con la democracia e incumple la ley".

El edil de Hacienda y portavoz de CC, Juan José Martínez, señaló que "lo único que hace el PSOE, y en general toda la oposición, es poner trabas a los proyectos e inversiones que necesita la capital, presentando recursos y alegaciones a todo lo que pueden, con el único objetivo de retrasar actuaciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como el asfaltado de nuestras calles, nuevos parques infantiles o, incluso, la tramitación de las ayudas sociales básicas".

Comentó que las alegaciones presentadas por el PSOE, y que "solo han retrasado la aprobación definitiva de las cuentas municipales para este año, no tienen ningún sentido". Explicó, con respecto a la primera alegación, que no se pueden presupuestar los intereses del préstamo que se ha solicitado para inversión "porque lo pagaremos en 2024, no en 2023". Y en relación a la segunda, acusó a los socialistas de "solo estar preocupados por obtener un sueldito con la presidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones", organismo que no se crea desde hace más de cinco años y que debe estar presidido por un edil de la oposición.

Estas declaraciones enfurecieron a la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Patricia Hernández, quien se dirigió a Martínez para dejarle claro que no le iba a permitir ese tipo de acusaciones. "Eran ustedes los que querían ese sueldito cuando estaban en la oposición, no nosotros", apuntó la edil. Sobre la Comisión de Quejas, tanto Hernández como el resto de los portavoces de la oposición, Matilde Zambudio, de Cs, y Ramón Trujillo, de UP, defendieron la necesidad de que se cree dicha entidad, a través de la cual los vecinos pueden presentar sus reclamaciones al Ayuntamiento.

Sobre el "retraso" en la aprobación de los presupuestos, Patricia Hernández pidió al edil de Hacienda que dejara "de mentir a los ciudadanos". "Nosotros no hemos retrasado nada. Le recuerdo que ustedes tenían que haber aprobado de manera inicial las cuentas de 2023 el 15 de octubre y, sin embargo, las trajeron al pleno el 5 de diciembre". La portavoz del PSOE aprovechó para criticar que el gabinete de prensa del Ayuntamiento haya emitido esta semana una nota oficial para "meterse con los ediles de la oposición y para acusarnos de retrasar la aprobación del presupuesto", y, con ello, actuaciones, como la firma del convenio con el Cabildo para el rescate de licencias del taxi. "Dejen de engañar también a los taxistas, pues no se ha firmado el convenio porque ustedes no lo han elaborado", apostilló.

El concejal de Hacienda explicó al respecto que no se puede elaborar un convenio si "no tenemos crédito, algo que es de primero de Concejal". "Pero el retraso en la aprobación de las cuentas no solo afecta a esto, sino a numerosas gestiones que tendrían que estar ya en marcha. La estrategia de obstrucción de la oposición a todo lo que suponga un avance para la ciudad les ha llevado a presentar impugnaciones a las modificaciones presupuestarias e incluso al presupuesto de 2023", manifestó. Pero, aún así, añadió, una vez que ya se la ha dado el visto bueno a las cuentas de manera definitiva con los votos a favor del equipo de Gobierno, "nuestra previsión es que el presupuesto entre en vigor a partir del 18 de enero".

Otros partidos

Por su parte, el portavoz del PP y edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, acusó a la oposición, y fundamentalmente al PSOE, "de ser cómplice en la falta de ayudas del resto de administraciones al Ayuntamiento de Santa Cruz". La portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio, aseguró que Santa Cruz "está suspendida" en todos los aspectos importantes para la ciudad, como la limpieza, la atención social y la vivienda pública, señalando que en el presupuesto de 2023 se vuelven a incluir inversiones "ya prometidas desde hace años y que no se han ejecutado". Ramón Trujillo, portavoz de UP, insistió en que la culpa del retraso en la aprobación del presupuesto no es culpa de la oposición sino "de ustedes, por no traerlo a tiempo".

El Ayuntamiento ha destacado que Santa Cruz contará este año con el mayor presupuesto de su historia, "alcanzando también una cifra récord en inversión". En concreto, las cuentas ascienden a 319,6 millones de euros, por lo que se supera por primera vez la barrera de los 300 millones. Esto supone un incremento del 12,2% con respecto al presupuesto de 2022, es decir, 34 millones más. La partida destinada a inversiones en obras, entre las que se encuentran la remodelación de la calle de La Rosa, la peatonalización de la calle Santiago o el inicio de la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, crece un 26%, por lo que se alcanzan los 65 millones de euros. Con respecto al gasto social, el Consistorio apunta que este también crece, en concreto, un 8,3%, llegando a los 35 millones.