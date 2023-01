Los vecinos de San Sebastián pedirán al pleno recuperar el nombre de la avenida

Los vecinos que han promovido las tres manifestaciones en contra del cambio de nombre de la avenida San Sebastián, que desde septiembre pasó a denominarse avenida Club Deportivo Tenerife en el tramo comprendido entre la rotonda de la República Dominicana y La Salle, celebraron días atrás una reunión con el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en un acercamiento entre las partes.

Este encuentro se celebró a solicitud de los propios residentes afectados por el cambio de nombre de Sebastián después de que el regidor chicharrero lamentara en sus declaraciones en los medios de comunicación que se habían adoptado protestas en la calle sin mediar una conversación con el responsable del propio ayuntamiento para explicarle cómo y por qué se tomó la decisión.

Una quincena de vecinos de la avenida San Sebastián participaron en dicho encuentro, en el que el alcalde dio cuenta de que la iniciativa del cambio de denominación partió precisamente por una iniciativa de residentes e instituciones de Santa Cruz, que elevaron esta propuesta al pleno del ayuntamiento. Sobre el oscurantismo que reprochan los vecinos sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, José Manuel Bermúdez negó tal extremo e incluso les precisó que ha sido tan público como que se llevó a una aprobación inicial en el pleno, donde se aceptó de forma unánime la propuesta, se designó al instructor y volvió a una nueva sesión plenaria en la que, también con los votos de todos los partidos con representación en las Casas Consistoriales, se acordó otorgar el nombre del CD Tenerife a una calle de la capital tinerfeña.

Durante el encuentro, Jorge Aldana, uno de los portavoces y vecinos de la avenida San Sebastián, interpeló al regidor municipal sobre por qué se eligió precisamente el tramo comprendido entre la rotonda de República Dominicana y La Salle y no otras vías que no tuvieran denominación, extremo que según el propio Aldana no le aclaró el alcalde.

Los residentes hicieron constar al regidor que el Club Deportivo Tenerife ya cuenta con una placa que reconoce a la institución futbolística que se localiza en la prolongación de Ramón y Cajal, que se instaló en mayo pasado. «Nosotros no rechazamos que el ayuntamiento de Santa Cruz le quiera regalar una calle al CD Tenerife; a lo que sí nos oponemos es a que le quieran regalar nuestra calle, por la historia que le rodea, con casi tres siglos que reconocen el importante papel que jugaba en la trama urbana de Santa Cruz, siendo una de las puertas de entradas desde el Puerto capitalino hasta La Laguna».

Aldana explica que la próxima semana registrarán la solicitud que dirigirán al pleno de la Corporación para que se proceda a renombrar el tramo de la avenida San Sebastián que desde hace tres meses lleva el nombre del CD Tenerife. «Otra de las preguntas que realizamos al alcalde fue por qué no se cambió toda la vía, desde República Dominicana hasta la parte baja, cerca de Bravo Murillo; no porque sea nuestra propuesta, sino porque no se entiende la decisión que han tomado».

Para Aldana, el cambio de nombre «nace viciado, porque ni se sabía qué calle iban a renombrar ni se había advertido a los vecinos, a pesar de la luz y transparencia que el alcalde asegura que se llevó este trámite». Y cuestiona: «No entendemos cómo sí nos llegó una carta para anunciarnos el cambio de nombre de nuestra calle pero no se nos envió una comunicación previa para advertir que había un expediente que se acababa de abrir para la nueva denominación. Además, insistimos, quién y cuándo se dijo que la calle elegida para la nueva denominación era la nuestra», recrimina Aldana.

Según la versión de los vecinos, el propio mandatario invitó a los vecinos a plantear una propuesta al pleno. «Argumentó que es mejor que sea una iniciativa de los residentes porque si la llevaba Bermúdez no iba a prosperar porque algunos grupos políticos entenderían que es una idea de CC y la iban a rechazar».

Aunque el alcalde, según Jorge Aldana, les planteó la posibilidad de solicitaran cambiar la denominación del tramo comprendido de República Dominicana hasta La Salle y apostar por una fórmula mixta, combinando avenida San Sebastián-CD Tenerife entre la referida rotonda y el Hotel Escuela, y desde esta zona hasta La Salle renombrar la vía pública como ha estado desde hace tres siglos. Aunque esta idea no ha sido mal vista por parte de los vecinos que han participado en las tres protestas que se han desarrollado en la vía pública, Jorge Aldana rechaza esta fórmula porque «no vamos a dejar tirados a los residentes que están en la parte alta de la avenida San Sebastián».

«Nosotros vamos a presentar al pleno una propuesta en la que exigiremos renombrar la vía como ha estado durante casi trescientos años y como el alcalde pide que seamos concretos y que planteemos una propuesta, precisamente, insinuaremos que se otorgue el nombre del CD Tenerife a una calle que no tenga vecinos, como puede ser por ejemplo la de La Mutine, que se localiza cerca del estadio Heliodoro Rodríguez López. Lo que no queremos para nosotros, no lo queremos para otros vecinos de Santa Cruz», explica este representante que reitera el sentir unánime de los vecinos de San Sebastián de que se renombre la avenida, «y ya el ayuntamiento que ponga el nombre del CD Tenerife donde quieran».