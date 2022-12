Vecinos de San Sebastián vuelven a exponer en la calle sus demandas al alcalde

«¡Bermúdez, Bermúdez, rectifica!». Es el canto de guerra que han acuñado los vecinos de la avenida San Sebastián que rechazan la nueva denominación en favor de CD Tenerife. En la tercera movilización que protagonizan los residentes de la zona, más de medio centenar de personas secundaron la movilización que rechaza dejar en el olvido los casi trescientos años de historia de esta vía que llevaba, hasta septiembre, el nombre del mártir de la ermita que se localiza a la vera del barranco de Santos.

Nada más llegar, y entre un sentimiento agridulce de los organizadores que echaban de menos más respaldo –«hoy faltan muchos porque dicen que están enfermos o tienen compromisos de Carnaval», se lamentaban al inicio de la protesta, los vecinos sorprenden por su «uniforme» blanquiazul. Sobre la camiseta azul, no centenario, las letras: Avenida San Sebastián. Y ese sentimiento blanquiazul, hasta la bandera, con un paño blanco; no porque se rindan sino porque quieren hacer valer sus demandas. Uno de los promotores asegura que en la mañana de ayer solicitaron una reunión al alcalde, José Manuel Bermúdez, porque había lamentado que no le habían pedido audiencia, según los residentes. Otro de ellos, en un tono más conciliador, deja entrever una fórmulas para un acuerdo: cambian la plazoleta de República Dominicana por la avenida Sebastián; de otra forma, piden respetar la denominación de toda la calle y en la rotonda que se localiza frente al Viera y Clavijo, que lleve el nombre del CD Tenerife. Los vecinos ofrecen consenso, aunque preparan la cuarta protesta.