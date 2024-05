El ‘maná’ de los fondos, en juego

Es uno de los grandes objetivos de todos los candidatos canarios que se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo día 9 de junio, y es así precisamente porque es al mismo tiempo uno de los temores que se vislumbran en el horizonte de la próxima legislatura comunitaria. Canarias ha disfrutado durante los últimos lustros de una posición privilegiada en cuanto al reparto de fondos de cohesión, financiación de programas de desarrollo y ayudas específicas a sectores, recursos vinculados en gran medida a su condición de Región Ultraperiférica (RUP), pero también por diversas eventualidades como la pandemia sanitaria o el volcán de La Palma.

De hecho, desde los diversos sectores políticos y económicos de las Islas siempre se ha mencionado esa posición isleña en Europa como un ejemplo de compromiso de trato diferenciado que no se ha encontrado en muchas ocasiones en el propio estado Español. Y hasta la fecha se ha tenido una cierta garantía de que la llegada de fondos comunitario al Archipiélago estaría en consonancia con sus verdaderas necesidades, incluso en los casos en que se hayan tenido que batallar diversas actualizaciones de los mismos.

Esta situación de partida en la nueva legislatura comunitaria es observada en estos días previos a las elecciones como un statu quo que no será fácil mantener, y es así cuanto más ambiciosos son cada uno de los programas que se están defendiendo por parte de partidos y candidatos. Por primera vez quizá en una contienda de este tipo, no se esconde un cierto temor a que la realidad del futuro de la UE vaya a pasar por encima de las aspiraciones canarias, entendiendo que tanto el Gobierno español (el actual o el que pueda sucederle en un futuro más o menos próximo), como los eurodiputados españoles y canarios electos el 9J van a asumir y priorizar este objetivo.

Este escenario ya se ha llegado a dar de hecho en la recta final de la legislatura que ahora concluye, cuando se pretendía reducir en un 4 % los fondos del Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), un escenario dramático que para algunos podría ser la antesala de lo que parece avecinarse a partir de 2027.

La diferencia ahora es que se dan nuevas coyunturas de antemano que amenazan los criterios de reparto y el mapa de destino de los fondos en las proporciones y cantidades de la anterior etapa.

En los últimos años, en Canarias se han ejecutado, o están en marcha en estos momentos, 1.173, 6 millones de euros, de los cuales 892 millones se destinan al Fondo Social Europeo Plus que sufraga ayudas para empleo, formación e inclusión social, y al plan de descarbonización del Archipiélago en base a los fondos Next Generation de recuperación tras la crisis del covid. Pero también se han ejecutado partidas por valor de 82,4 millones de euros para la adquisición de vacunas contra el virus, para afrontar la distribución y almacenamiento de las dosis y para realizar campañas de sensibilización y promoción de la inoculación, y otras que suman 88 millones más para promover la pesca sostenible, la conservación de recursos marinos y el impulso de la economía azul. El contrapunto a estas cifras es que en algunos casos el nivel de ejecución deja mucho que desear. Un ejemplo: Canarias solo ha gastado el 44 % de los recursos destinados a I+D+i, 10 millones de los 24 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Reast-UE sujetos ambos a los fondos Next Generation pospandemia.

Uno de los programas más beneficiados por los fondos comunitarios es precisamente el Posei, sobre el que las Islas acaban de conseguir el compromiso de actualización de su ficha financiera. Este programa operativo se incluye dentro de la Política Agraria Común (PAC) y está diseñado para proteger la producción agrícola de los efectos perniciosos que tiene la lejanía del continente. El pasado año, la suma dispuesta para el apoyo a la producción local tocó techo, con 302,2 millones de euros. A estos se sumaron otros 33,8 millones de euros provenientes del conocido como Posei adicional. La totalidad de los candidatos canarios al 9J aspiran a elevar estos fondos agrícolas, 268 como partida de origen, hasta alcanzar los 357 millones, según algunas estimaciones programáticas por parte de las opciones en liza en estas elecciones. La pesca es otro de los sectores que han ganado cuota de financiación entre los años 2021 y 2027. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa) cuenta con 88 millones de euros, cinco millones más que en el anterior presupuesto comunitario.

2027 en el horizonte

El futuro de toda esta ficha financiera canaria en Europa estará muy condicionada a las negociaciones de las futuras perspectivas a partir de 2027, una negociación siempre muy compleja que en esta ocasión se ligará de una u otra manera a dos elementos básicos: serán las primeras que se aprueben desde el brexit, y con la expectativa de una posible ampliación de la UE de países (de Ucrania o los países balcánicos, entre otros) que serán candidatos fijos a recibir fondos de cohesión y agrícolas.

El nuevo horizonte económico-financiero de la UE tiene que hacer frente además, junto a los costes de la transición verde y ecológica, a otras dos circunstancias que ahondarán en ese posible recorte de fondos para España y para Canarias como son el pago de la deuda contraída por las programas Next Generation postpandémico, la propia desaparición de estas ayudas en 2026, y la voluntad de la mayoría de los países miembros a incrementar su gasto en defensa para hacer frente a los nuevos hitos de la geopolítica internacional y europea como las derivadas de la invasión rusa de Ucrania o la eventual crisis en la OTAN, si Estados Unidos vuelve a retirar parte de su financiación en el caso de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca.

El Gobierno de Canarias está poniendo el énfasis en todo este panorama de riesgos y los partidos políticos y coaliciones electorales con presencia de candidatos canarios también temen por un recorte del ‘maná’ comunitario de los últimos años. O al menos las dificultades para no perder lo conseguido hasta ahora.

De momento, Bruselas ha valorado como «muy positivos» los informes remitidos por el Ejecutivo canario en diciembre de 2023 sobre ayudas a las inversiones en Canarias, una confianza que quedaría demostrada por el hecho de que los servicios europeos hayan comentado la posibilidad de que sean prorrogados hasta junio de 2026 y que de esta forma no tengan que ser actualizados periódicamente, algo que daría seguridad jurídica y tranquilidad a los inversores.

Para el siguiente periodo financiero, Canarias busca que el nuevo régimen derivado del mapa de ayudas regionales tenga en cuenta las específicas circunstancias del Archipiélago como RUP, atendiendo a las demandas específicas de los sectores que tengan que ver con las ayudas al funcionamiento y las ayudas regionales a la inversión, al tiempo que se pretende la revisión del régimen de ayudas ‘minimis’ (subvenciones de bajo importe) con objeto de ampliar para las Islas el techo máximo de las mismas, así como el reglamento de excepción de notificación de ayudas de Estado para considerar otras particularidades para el territorio.

También interesa una adaptación específica del programa Horizonte Europa para que incluya temas pertinentes para las RUP en función de la estructura sectorial y las necesidades de innovación de estas, incluyendo la continuidad de programas específicos para sus estrategias de especialización inteligente.

