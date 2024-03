‘Up and Down’ / El Día

Recurrentes y de actualidad las teleseries de Up and Down, convertidas en distopías sociales. Teatrales series de enredo donde entran en conflicto vertical las dos sociedades que conviven en la misma mansión. Que se mantiene ante el escenario exterior, el fluir de la historia y el juego cruzado de ambos niveles. Aparecen múltiples círculos de comunicación y relaciones, de clase-poder, sexo-amor, oficio-negocio-interés, salud-muerte, edad-experiencia-formación. Cóctel de conflictos, asesinatos, pasiones y odios.

Recordamos la serie inglesa de TV y cine Downton Abbey, de Julian Fellows, que se mantuvo 6 temporadas con 52 episodios desde 2010 a 2015. Multipremiada con Globos de Oro, Bafta y Premios Emmy. Los Crowly viven en su palacio de la campiña de Yorkshire, entre 1912 que se hunde el Titanic y 1926, luego de la Gran Guerra. El mayorazgo lo hereda el hijo varón mayor, que se casa con una rica americana que aporta su fortuna y que al tener solo tres hijas no pueden heredar, por lo que la serie entra en el juego de cómo mantener el mayorazgo, lo que da juego a los enredos de la serie.

En 2020 se consagró la película Parásitos, dirigida, escrita y producida por el surcoreano Bong Joon Ho ( Daegu-Corea del Sur 1969). Multipremiada con la Palma de Oro de Cannes y récord de los Oscar 2020, mejor película internacional, mejor director y mejor guión original. Corea surgió en la frontera del telón de acero luego de la 2ª Guerra Mundial y su guerra de 1950-53, que dividió el Norte comunista y el Sur capitalista. Parásitos es una distopía y thriller con referentes Hitchcock, entre dos familias coreanas, los pobres Kim en el Down y los ricos Park en el Up. Su vida se cruza cuando con engaños los Kim entran a trabajar en casa de los Park, sin que éstos conozcan su filiación. Las tensiones múltiples del grupo acaban derivando en el asesinato cruzado entre ambas familias, incapaces de gestionar las relaciones conjuntas.

De actualidad en España la serie de Studio Canal y TV1 La Promesa, creada por José Cister Rubio, iniciada en enero de 2023 y que cerrará esta semana con el capítulo 322. Mantiene una audiencia por encima de 1.000.000, con cuotas de pantalla estables hasta el 14%. Situada en el periodo 1913-14 en el arranque de la Gran Guerra, en la mansión de los Luján en el valle cordobés de Los Pedroches. Ingeniería teatral en un Up and Down vertiginoso, con un despliegue de vestuario y atrezo espectacular. Como la construcción de sus diálogos y los enredos, donde se explota la sabiduría popular del refranero, la filosofía del pobre que los reinterpretan en el down con nuevos contenidos. Actualiza conflictos de hoy, feminismo, igualdad, formación. Mantener la tensión con las tramas cruzadas y los distintos grupos de comunicación a su interno permiten su imposible producción y cuotas de pantalla.

España ha derivado hacia una distopía de Up and Down. Donde dos sociedades conviven separadas con un muro, enfrentadas e incapaces de establecer los mecanismos de cooperación, que les permitan mantener «la mansión». Los Lujanes del up líderes abandonan al down, acordando sólo con parte de ellos, poniendo en riesgo la casa común. En términos de Maquiavelo en su obra El Príncipe, el ejercicio real de la política contradice la moral y no puede depender de ella.

Debe guiarse por la verdadera realidad, atenerse a lo que es y a lo que debe ser. El interés superior es ganar el poder, aunque ello vaya contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad o la religión. El político debe ser amado y temido al tiempo, Mejor es parecer que ser. El político gana aprecio acometiendo grandes empresas. Adquiere respeto si es amigo o enemigo, jamás neutral o dudoso. No puede el Príncipe tener la moral del villano, presentarse falso. La realidad nos deriva a una situación donde el up y el down presentan hoy en España las posiciones contrarias. Distopía que exige el cambio para recuperar la paz de la mansión.