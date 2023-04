Continúa sorprendiéndome la información que los periódicos digitales proporcionan sobre el tiempo de lectura de sus artículos. Me pregunto si poseen más atractivo los que se leen en un minuto o en cinco. Hay artículos que se leen en un minuto que no valen nada, y artículos de 5 que son una joya y viceversa, de modo que el tiempo de lectura no debería contar a la hora de acometerlos. No debería constituir un criterio. Me pregunto, pues, por la utilidad de esa información. Voy a la frutería y busco en la cáscara el tiempo que se tarda en comer un plátano de Canarias. No viene. Tampoco el que se tarda en digerir un aguacate de Almería. El asunto de la digestión sí que tendría interés, ya ves. Mientras digieres, la actividad del cerebro desciende. Si piensas escribir un poema genial esta tarde, evita las frutas en exceso pesadas. Son incompatibles con la genialidad.

Por cierto, que un artículo de un minuto, si es bueno, puede tardar en digerirse un mes, mientras que un reportaje de media hora, si es malo, se digiere antes de terminarlo. Significa que los periódicos digitales deberían informar, más que del tiempo de lectura, del tiempo de digestión, que es el verdaderamente útil. En todo caso, lo que vemos que preocupa mucho a la gente es el tiempo en general, como si nos faltara. Si de algo dispone la humanidad, es de tiempo. De hecho, se malgasta a manos llenas. No hay más que ver las estadísticas de las horas que nos pasamos frente a la tele. Son muchas, casi todas perdidas. Se lo digo a mi psicoanalista: -En realidad, si de algo vamos sobrados es de tiempo. -¿A qué viene eso? -dice ella. -He visto en un periódico digital lo que se tardaba en leer un artículo mío y me ha molestado. -¿Cuánto ponía? -Un minuto. -¿Solo un minuto? -Sí, pero se tarda en digerir dos horas. -Tan pesados son sus artículos? -pregunta sin ironía. Y aquí es donde me levanto del diván y salgo de la consulta sin despedirme. Sus 50 minutos valen 70 euros. No debería gastar un segundo en bromas de esa naturaleza.