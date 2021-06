Tal vez sea la edad. O los rayos gamma. Pero algo me está afectando porque resulta que estoy de acuerdo con el Vicepresidente y consejero de Hacienda del Menceyato canario, Román Rodríguez, que ha dicho que el sistema de dar ayudas por sorteo es “el más justo”.

Es de una evidencia estremecedora. Porque ¿qué puede existir más justo que la suerte? ¿Que sistema inventado por el hombre, la mujer, los no binarios o los socialdemócratas puede competir con la fortuna? La respuesta es simple: ninguno. Por eso en este país triunfan la Lotería, la Primitiva, la Bonoloto, el Euromillón, la Once, los bingos, los casinos, las máquinas tragaperras, las tómbolas y hasta las hartangas de las cestas de navidad.

La Consejería de Turismo, que ocupa temporalmente la futura ministra de España, Yaiza Castilla –dicen que Pedro Sánchez sueña con Junqueras y con ella en La Moncloa a todas horas– ha tenido la astucia de hacer historia convocando un sorteo para repartir diez millones de euros, en cincuenta mil bonos de doscientos euros, para que la gente de las islas se los gaste en hoteles. Y esta vez decidirá el azar, en vez del mamoneo de siempre.

Las atinadas palabras del vicemencey canario nos hacen pensar que si el Gobierno quiere ser justo va a tener que cambiar deprisa y corriendo el actual sistema de reparto de ayudas a pymes y autónomos (84 millones por un lado y 1.140 por otro) basado en el sistema que rigió en la conquista del Oeste: o sea, el que primero llegue con la carreta y el expediente se queda con la pasta. No cabe la menor duda de que no hay justicia alguna en premiar al más veloz, porque además el más lento puede ser el que más jeringado ande. Se mire como se mire, el sistema no se puede comparar con la objetiva neutralidad de un sorteo.

Que se presenten las empresas que sean. Cincuenta o sesenta o setenta mil. Se admiten las que cumplan y todas para un bombo y a dar vueltas. Y en otro bombo los lotes de ayudas de cinco mil, cincuenta mil, quinientos mil y cinco millones de euros. Sale una bola por un lado y una bola por otro. Se unen y ya tenemos la lotería canaria de los fondos europeos. ¡No me digan que no es justo! Y además, emocionante. Y retransmitido por la tele canaria.

Reino Unido, por cierto, ha puesto a Baleares en la lista verde de los destinos turísticos: la mejor promoción publicitaria con la que podían soñar, inoportunamente enturbiada con un brote de contagio entre estudiantes de vacaciones. El Archipiélago canario ha sido, vetado por inseguro, aunque tal vez –estamos rezando– dejarán venir a los vacunados. Y así, entre la pérfida Albión y el precio de los pasajes de Península nos van a darla puñalada este verano.

Nadie le dio importancia a los indicadores de contagio de la isla de Tenerife que han salpicado a toda Canarias. Es normal. Estarían pensando en imprimir los bonos. ¿Y qué tal si enviamos algunos a los británicos?