El triunfador legítimo

Se puede ser un millonario como el gallego dueño de Zara, que empezó con una tienda de camisas y ha terminado con un imperio textil por todo el mundo. Pero ese tipo de triunfadores tiene muy mala prensa a causa de la maldita plusvalía. Según la teoría de las izquierdas, todos los empresarios, como Amancio Ortega, se hacen millonarios porque se quedan con el excedente del trabajo. O sea, porque pagan un salario pero obtienen más que el salario.

En la sociedad española se ha cultivado, durante muchos años, el resentimiento contra los ricos. El discurso dominante es que la pobreza existe como consecuencia directa de la riqueza. O sea, que si algunos somos pobres como ratas es porque hay otros que se han quedado con “nuestro” queso. Cada vez que algún partido quiere epatar a sus votantes anuncia un nuevo impuesto para castigar a “las grandes fortunas” y recibe el aplauso generalizado del personal. Porque la gente detesta a los millonarios casi más que a los bancos. Que ya es decir.

Pero hay otros tipos de riqueza que no está basada en el esfuerzo, la inteligencia y el trabajo. Y esas no producen rechazo en los españoles. Por ejemplo la que está basada en la suerte. Si a una prójima, prójimo o prójime le tocan unos cientos de millones en la Lotería, el Euromillón, la BonoLoto, la Once o cualquiera de los numerosos sorteos que se celebran en este país de ludópatas, se convierte en un personaje famoso, perseguido por la televisión, y recibe el aplauso generalizado del público. El Gobierno, que cobra una pasta de las loterías, combate la ludopatía con la escasa convicción con la que un yonki perseguiría a sus camellos. La suerte se acepta como animal de compañía y si eres rico por un golpe de fortuna tienes abiertas las puertas del paraíso social.

Otra manera de tener muchísima pasta es ser un gladiador de éxito. Hace pocos días, unos jóvenes que pueden cobrar en un mes lo que un peón de albañil en toda su vida, se han convertido en los héroes de todo el país. Una victoria sobre la pérfida Albión ha inflamado de patriotismo los informativos como si hubiésemos ganado Trafalgar. Los futbolistas pueden ser multimillonarios sin ningún problema, porque son adorados por sus incondicionales seguidores que les defienden incluso cuando Hacienda les pone las zarpas encima y los sienta en un banquillo. Los odiosos empresarios son siempre presuntos defraudadores fiscales mientras que los futbolistas son jóvenes talentosos injustamente perseguidos por las inspecciones.

Una sociedad, como la nuestra, que no cree en el mérito y el esfuerzo para conseguir el éxito, va proa al marisco. Pero es lo que enseñamos a nuestros hijos en un sistema educativo que fracasa generación tras generación. Y lo que se respira en la vida cotidiana. No le hemos declarado la guerra a la pobreza, a la ignorancia y a la indolencia sino a la riqueza, a la inteligencia y a la responsabillidad. Ser esforzado es sinónimo de ser tonto. Y para triunfar solo es accesible el camino de colocarte en un partido político o en la administración pública. Aunque suele ser normal que una cosa te lleve a la otra.

