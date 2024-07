¿Problema o negocio?

A veces la velocidad a la que circula la vida nos impide fijarnos en los detalles. Hemos estado, durante las últimas semanas, sumergidos en la noticia del colapso del sistema de acogida de niños africanos tutelados por Canarias. Una situación que Moncloa ha manejado con habilidad para desgastar al PP y cargarse finalmente los acuerdos de gobierno autonómico de Vox con los populares. Con la ayuda cancaburra de Vox, claro.

Entre todo eso, me quedé con un dato: la atención de cada menor en las islas tiene un coste de entre cien y ciento veinte euros. O sea, entre tres mil y tres mil seiscientos euros mensuales por cada niño. Y sobre esa cifra se puede construir un edificio de asombro porque no hay una familia canaria que maneje ese dinero por hijo. Ni de lejos. Eso no quiere decir que no debamos atender a los menores migrantes. Es nuestra obligación y no hay nada que discutir. Pero cabe preguntarse por qué sale tan caro.

He preguntado por aquí y por allá. Unos lo achacan a la repercusión del alquiler de las instalaciones donde albergan a los niños. Otros hablan del elevado coste del personal que se dedica a tenderles: monitores de actividades, educadores, sanitarios, vigilantes..,etcétera. Pero lo mires por donde lo mires, la cifra unitaria es escandalosa. Es el precio de una residencia privada de mayores, bastante cara. O casi tres veces lo que cuesta una residencia de estudiantes. Que el cuidado de un niño cueste más de cien euros diarios tiene tela. Sobre todo porque muchas de las instalaciones donde residen son públicas y han sido aportadas por la administración.

El asunto nuclear es que la Comunidad Autónoma de Canarias, con 95 mil empleados a su cargo, no dispone de medios humanos para atender a los menores migrantes no acompañados. Así que tiene que encargar a un tercero la prestación de ese servicio. Un servidor es un pardillo, porque pensaba que de la atención de los niños se daba a organizaciones no gubernamentales, que son entidades sin ánimo de lucro. O por lo menos, sin ánimo de lucro patente. Y que esas organizaciones tenían experiencia en dar ese tipo de servicios. Pero si no hay beneficio de por medio y todo el dinero se aplica al gasto puro y duro, aquí hay cosas que no cuadran.

Hay denuncias de esas organizaciones en las que dicen que los niños están hacinados en centros que sobrepasan su capacidad. Que no hay baños o duchas suficientes y que no se pueden dar los servicios adecuados. Y el colmo: que la comida alguna vez está cruda porque se tienen que hacer tantas que a veces no da tiempo. ¿En serio? ¿Eso pasa en un sistema que produce miles de menús para comedores escolares o para los centros hospitalarios de las islas?

La previsión es que el número de menores a los que debemos atender aumentará. El resto de España no quiere saber nada y en Bruselas miran para otro lado. Así que deberíamos plantearnos qué está pasando con un sistema que será sometido a mayores tensiones. O se están haciendo las cosas muy mal o algunos están haciendo negocio. Digo yo. No vaya a ser que mientras nos damos golpes de pecho diciendo lo muy solidarios que somos algunos se estén dando el golpe en la cartera.

