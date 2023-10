El final de Sálvame sigue dando mucho que hablar después de que se haya despedido de la audiencia tras 14 años en antena.

Hay muchas figuras que han despertado mucho interés mientras el programa estaba en emisión, no ha sido hasta ahora, cuando se han decidido a hablar abiertamente de los secretos el programa más descarado y lenguaraz de la televisión en España.

Esto es lo que ha ocurrido con el ex director del programa, David Valldeperas, que ha hablado abiertamente de todo lo que ha vivido durante su etapa al frente del exitoso formato de las tardes de Telecinco en el podcast Querido Hater, del 'influencer' Malbert.

Con el joven influencer ha habaldo de cómo afrontó el cierre de Sálvame, de su amistad y posterior desencanto con Paz Padilla y también de su verdadera opinión sobre Antonio FDavid Flores y todo el revuelo que se formó tras sanunciar la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco.

Una película de terror

Sobre cómo se gestó y cómo se enteró el ex guardia civil en pleno directo del programa, Valldeperas quiso recordar la frase que dejó claro cuáles eran las intenciones de Flores tras conocerse la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

"“La primera palabra que pronunció fue: ‘¿Cuánto le han pagado por esto?’ Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado”, ha asegurado para resaltar que "le dije: ‘Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad’”.

Sobre si el estaba conforme con Antonio David como colaborador del espacio, Valldeperas aseguró a Malbert que "nunca hubiera contratado a Antonio David y lo he dicho muchas veces".