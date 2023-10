El final de Sálvame sigue dando mucho que hablar después de que se haya despedido de la audiencia tras 14 años en antena.

Mientras unos colaboradores ya han ido haciendo su nuevo camino y otros ya han encontrado un nuevo trabajo, otros han preferido tomarse unos meses de descanso para volver a ruedo profesional con todas las de la ley.

Pero también hay muchas figuras que han despertado mucho interés y no ha sido hasta ahora cuando se han decidido a hablar abiertamente de los secretos el programa más descarado y lenguaraz de la televisión en España como ha ocurrdio con el ex director del programa, David Valldeperas.

Valldeperas ha estado en el podcast del 'infleuncer' Malbert, Querido Hater, donde ha hablado sin tapujos del fin de Sálvame y de su decepción con Paz Padilla.

Del hartazgo de Padilla a la 'cacería salvamesca'

Sobre la cancelación de Sálvame, el que fuera director de Sálvame ha asegurado que "era un golpe de Estado. Eso era la hoja de ruta prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron. Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial".

En cuanto a su relación con Paz Padilla, Valldeperas ha hablado como nunca del final de su amistad con la gaditana. "Se nos rompió el humor. No tengo ningún problema en hablar de Paz. Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame" decía para seguir dando más detalles.

"Hubo un episodio que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado... Yo pensaba que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés" sentenció.