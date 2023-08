Nuestros padres y familiares eligen nuestro nombre en función de sus gustos o de sus tradiciones familiares. Algunos más extraños y otros más comunes, siempre es posible encontrar a personas con el mismo nombre y apellidos que nosotros pero, ¿qué pasa cuando te llamas igual que uno de los personajes de prensa rosa más conocido de España?

Esto es lo que le sucede a un joven de Tenerife. Antonio David Flores, un periodista del sur de la isla, comparte nombre con el tertuliano del corazón y exmarido de la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, Antonio David Flores. Solo les diferencia el último apellido, siendo González el del tinerfeño y Carrasco el del personaje público.

Esto ha provocado que numerosas personas lo confundan por redes sociales de manera habitual, y le lleguen mensajes dirigidos hacia el tertuliano del corazón. Como el propio Antonio nos cuenta a El Día, los mensajes más recurrentes son "las amenazas. Tengo una que me hace mucha gracia que es la de 'lagartija'. Una persona me escribe de vez en cuando recordándome que me tiene amenazado y llamándome lagartija".

Estos no son los únicos mensajes que le llegan. También le llegan "muchos mensaje de apoyo, que están conmigo, que la otra es una mentirosa o cosas así. De esos tengo un montón. Incluso gente disculpándose". Aunque si hay unos "pocos" mensajes que le han llegado y que le ha dado "rabia no explotarlos" fueron las primicias que la gente le enviaban por privado.

"Creo que podría haber sacado dinero con ellos" comenta entre risas el 'Antonio David bueno', como alguno de sus amigos lo llaman. "Me llegaban mensajes de gente que me hablaba para decirme que había visto a Rociíto con otra persona o a su hija acompañada" resume sobre esos cotilleos que le llegaban en exclusiva.

Unos mensajes que vienen de lejos

Los primeros mensajes que le llegaron de este tipo datan de "dos o tres años antes de la cuarentena", donde ya empezó a ser recurrente la llegada de ánimos e insultos por parte de seguidores o detractores confundidos por su nombre.

Cada vez le llegaban más mensajes, pero hubo un momento que le llegaban mensajes diarios. En marzo de 2021, Telecinco estrenó una serie documental protagonizada por Rocío Carrasco: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

En los capítulos de este documental, la hija de Rocío Jurado hablaba de su relación con su exmarido, Antonio David Flores (el famoso). En ese momento "fue una locura. Dejé de usar Facebook y cuando entré de nuevo tenía en la bandeja de entrada como 300 o 400 mensajes de personas que me confundían. Había gente amenazándome, vendiéndome exclusivas, pasándome sus números de teléfono, apoyándome... Había un popurrí de todo la verdad".

Las frases más repetidas

A veces, los mensajes que le llegan suelen ser repetidos. Según nos cuenta, "lo que más me suelen decir es que vivo de mi mujer", algo que entre risas nos cuenta que le hace gracia, ya que "estoy soltero y buscando trabajo".

"Que vivo de Rocío Carrasco y que vivo de la familia de Rocío Carrasco y yo no veo un duro de ahí, que es lo que más gracia me hace", resume Antonio, que no para de enseñarnos mensajes que le llegan a sus redes sociales. Sin ir más lejos, el último le apareció en una contestación de Twitter sin tener mucho sentido el pasado 10 de agosto.

No es que Rocio Carrasco intente desheredar a Rocio Flores, es que esta esta desheredada por la Justicia — Maria José (@MariaJo75911275) 10 de agosto de 2023

Más de un enfado

Que te confundan constantemente con una persona puede crear cierto estrés, aunque Antonio dice que "hasta ahora lo llevo bien. No he tenido ningún problema grande, aunque alguna vez me he enfado por Twitter por gente que me vuelve a insultar. Parece que es muy difícil meterse en mi foto de perfil y ver que no soy Antonio David. Discutí con un señor de Málaga, pero realmente me hace gracia".

La conclusión final de Antonio es que "siempre he pensando que el nombre que tengo va a ser mi pequeño saltito a la fama en algún momento de mi vida. Es demasiado peculiar y suena bastante bien tanto para un periodista como yo como para un famoso como él". Un mismo nombre y dos historias que se cruzan en las redes sociales del anónimo.