El trío mágico mete al Lenovo Tenerife en la final

Con mucho sufrimiento y sorteando varias veces el precipicio en forma de desquiciamiento ante la agresiva defensa de su rival sobre los pequeños. Pero el Lenovo Tenerife afrontará otro partido para ganar un título tras derrotar este viernes al Peristeri (97-93) en un encuentro en el que estuvo guiado por tres grandes faros. Y es que entre Kyle Guy (34), Marcelinho Huertas (27) y Gio Shermadini (21) sumaron 82 de los 97 puntos de los aurinegros. Liderazgo absoluto para salir del atolladero en los momentos complicados y poner tierra de por medio en el instantes de la verdad.

Esa aportación tan corta pero superlativa resultó determinante para un conjunto al que le costó un mundo producir desde el perímetro en la primera parte (2/4), pero que luego, y al margen de las acciones de clase de sus líderes, supo tener sangre fría desde el tiro libre (28/30) para sentenciar a su favor.

Marcó los tiempos de entrada Huertas, suelto para anotar y también para asistir a Guerra (6-3), pero empezó a pasar por mucho problemas el cuadro lagunero para cerrar su propio rebote, faceta en la que el Peristeri comenzó a producir con facilidad. A eso añadieron los helenos alguna que otra contra para tomar la delantera (6-10) y también dos personales casi seguidas en ataque (a cual más dudosa) de Guy y Shermadini ante la desesperación de Txus Vidorreta. Con los griegos castigando a la contra alguna pérdida lagunera, el Canarias se vio cinco abajo (11-16).

Incluso con groseros despistes defensivos tras canasta propia el Lenovo demostró no estar nada cómodo, si bien la entrada en pista de Shermadini cambió algo la tendencia del duelo. El georgiano empezó a producir para hacer hasta ocho puntos debajo de aro y desde el tiro libre para darle de nuevo la delantera a los isleños (19-18). Un tiempo muerto de Spanoulis y tres acciones seguidas en negativo impidieron a los canaristas dar continuidad a su tendencia al alza (19-23).

Como en el arranque del encuentro sumó Huertas en el inicio del segundo acto, con la mejora para el Lenovo de haber cerrado su rebote (25-25). Perto entre varias pérdidas que derivaron en contras claras y que Huertas y Guy fueron taponados en sendas penetraciones, el Peristeri volvió a verse por delante (27-31). Tiró del carro el citado Guy, que entró en calor tanto hacia dentro como desde el perímetro, anotando el primer triple de los canaristas (para el 30-31) desde el 9-10 de Sastre.

Pero no terminaba de estar cómodo el cuadro canarista, que sí logró, al menos, meterse en un intercambio de canastas, pero sin poder atar en corto a los pequeños del Peristeri, donde sobre todo Mitrou-Long y Ragland anotaron tirando de clase y aprovechándose de que el 1x1 de los tinerfeños no terminaba de ser lo suficientemente sólido (35-38).

Volvió a golpear Guy, que se disparó hasta los 14 puntos en el segundo parcial, mientras que una antideportiva que Abromaitis sacó a Mitrou-Long volvió a poner por delante al Lenovo, que también encontró dentro a Shermadini para el 43-40. Solo otra defensa sin la garra necesaria y un triple fuera de tiempo de Guy hicieron que la renta isleña al intermedio solo fuera de un punto (43-42), en gran medida porque la aortación de los tinerfeños desde el perímetro había sido casi testimonial: 2/4.

Precisamente un triple de Guy pareció dar algo más de aire a los isleños (46-42), pero otra serie de despropósitos (pérdida, antideportiva de Sastre y 2+1 de Dangubic tras rebote ofensivo) obró un 0-7 para el 47-49. Un nuevo triple de Guy llegando y un par de acciones de raza de Huertas, volvieron a estabilizar al Canarias (53-49).

Todavía insuficiente pese a que Huertas también aportara en la faceta reboteadora. Básicamente porque el Canarias no encontraba más vías de anotación que las del propio Huertas y Guy. Todo lo contrario que el Peristeri, que no solo se hizo fuerte bajo el aro con Thompson, sino que además contó con la aportación de un secundario, Poulianitis, autor de dos triples para el 61-60 (28').

Tiró ahí el Canarias de su tercera pata de su particular mesa, un Gio Shermadini con cinco puntos seguidos dejó a los suyos seis arriba con diez minutos por jugarse (66-60). Pero como en episodios anteriores el Canarias no dio continuidad a racha positiva. Todo lo contrario, ya que enlazó el cuadro de Vidorreta otro par de acciones negativas (66-65).

En esa montaña rusa en la que se había metido el choque el Lenovo volvió a pegar otro arreón con los mismos protagonistas de siempre: canasta de Guy en penetración, otra de Shermadini bajo el aqro, un 2+1 de Huertas y un mate de Gio. Ese estirón dio el Canarias su máxima renta hasta ese momento (75-68, 33') y aunque Spanoulis trató de frenarlo con un tiempo, ahora sí el cuadro isleño pudo escapar de esos altibajos y con 13 puntos casi seguidos de Guy se disparó hasta el 87-75 primeros y el 90-80 después.

Con poco más de dos minutos por delante al Canarias no le importó que el partido se metiera en un intercambio de canastas, si bien el Peristeri, con dos zarpazos, recobró vida a falta de un minuto (90-88). Con el partido en un pañuelo Huertas no erró con dos libres, Guy tampoco desperdició el libre de una técnica a Spanoulis, y Sastre estuvo atento a un rebote ofensivo para casi poner la puntilla a falta de 16 segundos (95-90). El Peristeri no estuvo certero desde el 4.60 y Huertas, de nuevo desde el tiro libre, sentenció para el sufrido 97-93 final. El esfuerzo bien vale una final, y quizá un título.