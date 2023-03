Pocas son las veces en las que la cantante tinerfeña Ana Guerra ha hablado tan claramente de su situación personal. La que fuera una de las concursantes favoritas de Operación Triunfo 2017 siempre ha querido mantener su vida privada al margen de las miradas públicas pero su exposición pública ha impedido que esto fuera así en más de una ocasión.

Tras sus sonada ruptura con el actor Miguel Ángel Muñoz, Guerra publicó un emotivo vídeo en el que confirmaba su nuevo amor con el actor Víctor Elías, con quien ya lleva casi dos años y, ahora, en la entrevista que le ha concedido a Toñi Moreno en TVE se ha abierto en canal dando detalles de la parte más complicada de su vida marcada por la salud mental.

"Llevo tres años en terapia"

Fuerte y confiada en que su testimonio ayudará a miles de personas que estén pasando por la misma situación que ella, Ana Guerra habló con mucha transparencia de la salud mental y la depresión.

"Sentí que mi cuerpo petó. He necesitado muchísima ayuda. Llevo tres años en terapia. Igual que te cuidas la alimentación y el cuerpo. Vas a un gimnasio y trabajas, la mente tiene que estar igual" empezaba. "A mí me llegaron a diagnosticar depresión. Yo lo he pasado realmente mal. Nunca he sido de hablar porque era como un tema tabú" revelaba.

Además, Ana Guerra compartió como fue el terrible momento en el que se dio cuenta de que tenía un problema que solucionar. "Ves que no te levantas de la cama, ves que tu casa está hecha una mierda y no eres capaz de vestirte y no quieres comer. Estás en una esquina del sofá y lo ves todo negro. No eres capaz ni de ver la tele, ni leer un libro, ni de levantarte, incluso ir al baño. En ese momento dije: '¡Guau! Ya no puedo más'", apuntaba.