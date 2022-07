En el nombre de Rocío ha avivado una enemistad que estaba enterrada desde hace muchos años, la de Raquel Mosquera y Rocío Carrasco.

El último episodio de la segunda parte de la serie documental de la hija de Rocío Jurado, Carrasco habló de la figura de la peluquera en la vida de su padre y sus declaraciones no gustaron nada a la mujer que estuvo al lado de su padre hasta sus últimos momentos. "Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión" dijo la madre de Rocío Flores en su última entrevista en el Deluxe.

Además, Rocío soltó un bombazo en el documental con el que desmentía la versión ofrecida por Mosquera sobre el desencuentro que tuvo el boxeador con su hija antes de fallecer. "Ella sabe muy bien lo que mi padre bebe ese día y qué cantidad, porque fue ella la que se encargó de servírselo" espetó.

Estas declaraciones no han gustado nada a Raquel, quien ha utilizado sus redes sociales para disparar como nunca contra Rocío Carrasco en un agresivo texto en el que la deja en muy mal lugar.

"¡Tonta, cortita, mala persona, payasa!"

"No se puede ser más tonta, cortita y mala persona. Pero cuando se miente y no se contrastan las informaciones suele ocurrir estas cosas. Ya no saben que decir o inventar para desprestigiarme y desacreditarme. Pero yo sí que soy, como el ave Fénix que renazco de mis cenizas. Porque solo con amor se consigue eso" escribe Raquel en su fotografía de Instagram para desmentir una supuesta acusación de Carrasco en la que, según la peluquera, la hija de la Jurado señala que pudo haber ejercido la prostitución.

"A ver si te enteras payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis años, con mis queridos padres que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Y así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo (...) ¿Desde cuando, una niña de tres años ejerce la prostitución? La verdad solo tiene un camino" cierra el texto.