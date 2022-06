Antonio David Flores vuelve a la carga contra La Fábrica de la Tele, Sálvame y su ex mujer, Rocío Carrasco.

Hacía ya varias semanas que el ex guardia civil no cargaba de nuevo contra la madre de sus hijos y contra el programa del que formó parte durante unos años. Desde que se anunciase su relación con Marta Riesco y se viesen las caras en los juzgados, parecía que las aguas entre ambas partes estaban algo más calmadas, pero nada más lejos de la realidad.

El que fuese colaborador del exitoso programa de las tardes de Telecinco ha vuelto con las armas en alto a través de su canal de Youtube anunciando futuras demandas a personajes como Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, entre otros e x compañeros.

Pero, lo que realmente ha sorprendido sustancialmente ha sido que, por primera vez, tras mucho debatirse el porqué no daba un paso contra la madre de Rocío y David Flores, Antonio David Flores ha desvelado el verdadero motivo por el que no ha denunciado a Rocío Carrasco.

"El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad"

En un extenso directo de casi dos horas de duración, el ex marido de Olga Moreno respondió a la pregunta más repetida por la audiencia: ¿por qué no ha interpuesto a una demanda contra Carrasco y así defiende su verdad?

Según Antonio David, "quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer", dijo advirtiendo de una posible toma de acciones legales contra ella para, a continuación, desvelar el motivo.

""El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento", zanjó-.