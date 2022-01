Antonio David Flores se ha cogido un monumental cabreo con los medios de comunicación ante una pregunta que ha incomodado muchísimo al que fuera colaborador de Sálvame.

Desde que se anunciase su idilio con Marta Riesco, el ex guardia civil no se había dejado ver ante la prensa a no ser que fuese a través de su canal de Youtube, su nueva vía de comunicación para afirmar o desmentir cualquier información que se publique sobre su persona.

Sin embargo, tras la operación de pecho a la que se ha sometido su hija Rocío Flores, el exmarido de Rocío Carrasco ha salido de su encierro para estar al lado de su hija y acompañarla en todo lo que pueda necesitar tras su intervención.

Ha sido a la salida de la clínica cuando Antonio David y Rocío se encontraban con los reporteros y periodistas que se agolpaban a las puertas del centro para conocer las reacciones a los últimos acontecimientos surgidos en el seno de la familia Flores.

En este instantes, dentro de la lluvia de preguntas que se sucedían, hubo una en concreto que provocó la ira del ex guardia civil y que le hizo cogerse un considerable enfado.

"¿Qué te parece que te llamen 'El Penas'?"

La pregunta en cuestión que ha irritado al ex guardia civil ha sido la de una reportera que quería saber "¿qué te parece que te llamen 'El Penas'?".

Este mote es con el que Jorge Javier Vázquez, presentador estrella de Telecinco, se refiere a Antonio David cada vez que tiene que dar una noticia sobre él.

Ante eta pregunta, el padre de Rocío Flores, muy enfadado, se dio la vuelta y espetó un "¿Puedo hablar? ¿Me vais a grabar?¿Esto lo vais a sacar en Sálvame?".

Al comprobar lo alterado que estaba su padre, Rocío Flores le obligó a meterse en el coche y le dijo "por favor, vámonos". Antonio David, mostrando resistencia a la petición de su hija, le dijo "déjame que voy a decir una cosita", a lo que su hija, muy tajante, le cortó en seco y cerró el encontronazo con un "no, vámonos te digo".