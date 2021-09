Romper su silencio era la tarea más cotizada por todos los que querían saber la respuesta del ex marido de Rocío Carrasco tras el lapidario documental de la hija de Rocío Jurado que desveló una realidad desconocida hasta la fecha.

Su mujer, Olga Moreno, resultó ganadora de Supervivientes y no pudo entrar al plató del programa debido a que, según fuentes cercanas al protagonista, está vetado en Mediaset España.

Su hija, Rocío Flores, ha tenido que librar decenas de batallas mientras huía de los medios de comunicación que querían saber cómo se encontraba su padre.

Una entrevista, en medio de la tormenta, fue la única vez que se pudo escuchar el testimonio de Antonio David Flores, quien lleva apartado del ojo mediático desde que saltó la bomba detonada por La Fábrica de la Tele en forma de documental.

Ahora, tras anunciarse que el que fuera colaborador de Sálvame había ganado el primer juicio que mantiene contra la productora de la que formó parte durante casi dos años, Antonio David Flores ha roto su silencio y no ha dejado títere con cabeza.

"Van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho"

A través de una extensísima carta que ha publicado en su perfil de Instagram, Antonio David Flores ha contado cómo ha vivido su silencio desde que se emitió el documental hasta el día de hoy y, claro está, no ha dudado en lanzar diversas advertencias al que fuera su programa.

"Aún no ha habido un día en el que no me haya acordado de ese lunes 22 de Marzo, el día de mi despido de “Sálvame”. No porque dejase de trabajar con ellos sino por los motivos que delante de toda España estaban dando. Sentí vergüenza, miedo, no podía creerme lo desprotegido que estaba" comenzaba la misiva del ex guardia civil con la que ponía punto final a su silencio en redes.

"Ese día fue uno de los peores de mi vida. Me costaba levantarme de la cama", recuerda el polémico colaborador.

"¿Cómo es posible que la justicia no haya creído conveniente ni juzgarme por maltrato y la Fábrica y sus titiriteros se dediquen a llamármelo sin ningún reparo?" se pregunta el ex marido de Rocío Carrasco.

Sin embargo, Antonio David va más allá y comienza a desvelar los próximos pasos que dará en su guerra abierta con La Fábrica de la Tele. "La vergüenza de ese 22 de Marzo ahora se ha convertido en una fuerza inquebrantable. No solo por mi, sino por todos aquellas personas a las que les puede pasar algo parecido el día de mañana. Voy a luchar hasta el final y van a pagar uno por uno por todo el daño que me han hecho a mi y a los míos. Esto solo acaba de empezar y es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera", asegura.