Nacho Palau está aprovechando su paso por Supervivientes para darse a conocer ante el gran público y para recuperarse de todas las heridas emocionales que le han quedado tras su sonada ruptura con el cantante Miguel Bosé.

El escultor valenciano y el artista rompieron su relación después de 26 años de convivencia y cuatro hijos en común pero, a día de hoy, y tras unas duras negociaciones entre la ex pareja, Palau ha reconocido que ha llegado a un buen escenario con su ex por el bien de los niños.

Además, parece que la tranquilidad de Honduras está consiguiendo que el concursante se abra en canal con sus compañeros, en especial con Desy Rodríguez, a quien le ha confesado lo complicado que fue conciliar su trabajo con su vida familiar tras la separación y cuál es el acuerdo al que ha llegado con Bosé mientras él está en la isla.

Un objetivo claro

Según le contó Palau a su amiga, "al trabajar no podía pasar todo el tiempo que quería con ellos" y compartía que "me tocó muchas vacaciones con los niños trabajando. Volvía a casa y tenía a los cuatro niños con mi madre que no sabía qué hacer".

Sobre cómo se ha organizado mientras él vive la experiencia de Honduras, Palau ha confesado que ha llegado a un acuerdo con Miguel Bosé. "Estás pascuas me tocaban a mí pero al venirme aquí Miguel me pidió si podían irse con él", desvelaba el escultor sobre con quién están sus hijos mientras él participa en Supervivientes.