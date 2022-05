Supervivientes 2022 está a punto de cumplir dos semanas de concurso y las fuerzas ya empiezan a flaquear en algunos de los participantes.

Pese a que los 16 robinsones empezaron con mucha fuerza el programa, el hambre, el frío, las condiciones extremas de Honduras y las pruebas de recompensa y juegos de líder han empezado a hacer mella en varios de los concursantes que empiezan a darse cuenta de la dificultad del programa.

Además, todos ellos reconocen estar muy cansados y muy incómodos debido a las picaduras de los mosquitos que campan a sus anchas en los cayos donde se desarrolla el programa y, otras concursantes como Anabel Pantoja, ya han sufrido las primeras inclemencias del concurso y ha sido la primera en enfermar durante el programa.

Sin embargo, a menos de 15 días de aventura, uno de los concursantes estrella de esta edición ha anunciado que se encuentra "al límite" y las condiciones en las que se encuentra han hecho saltar las alarmas de la organización del programa porque su abandono podría ser inminente.

Inesperado rumbo

El concursante que estaría a punto de decirle adiós al concurso se trata de Kiko Matamoros.

El polémico colaborador de Sálvame está atravesando sus horas más bajas en el concurso y se encuentra tan mal que incluso ha rechazado realizar una prueba por miedo a lesionarse. "Pido perdón a la audiencia y a la organización, pero no voy a hacer esta prueba. "Tengo un amago de rotura en el cuádriceps, no quiero hacer un esfuerzo que me saque del concurso", dijo en directo.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha sido el que ha desvelado que las horas de Kiko en el programa podrían estar contadas. "El jueves en la gala Kiko me ha a decir que esto no era lo que él pensaba y que quiere salir. Está a punto de entrar en un bucle" dijo convencido el presentador no sin antes vaticinar que sería una decisión pasajera.