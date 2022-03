Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, Jorge Javier Vázquez vuelve al trabajo pero, en este caso, no a la televisión, sino a las tablas de los escenarios.

El presentador estrena hoy su última obra teatral, 'Desmontando a Séneca', en el Teatro Reina Victoria de Madrid y, a modo de promoción, el catalán ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de todo y de todos.

Uno de los temas que más ha sorprendido que el comunicador tratase con total normalidad es el que tiene que ver con su continuidad en Telecinco, cadena en la que es el presentador estrella desde hace ya más de una década.

Hace unos días se publicaba que Vázquez no presentará la nueva versión de anónimos de Secret Story, un hecho que hizo saltar todas las alarmas sobre la posición del comunicador con la empresa audiovisual.

Ahora, ha sido el de Badalona el que, en una entrevista concedida a Onda Madrid, ha hablado sin filtros sobre su futuro en televisión y sus declaraciones han levantado todo tipo de especulaciones sobre su marcha de la pequeña pantalla.

"Antes de que me echen me quiero ir yo"

En su conversación para la mencionada emisora, Jorge Javier dio unas inesperadas declaraciones que han provocado un auténtico terremoto informativo.

"Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Tengo contrato… no sé cuanto me queda pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato. Si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en la banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato", compartió tajante el comunicador sin especificar cuándo será su salida de la cadena.

Además, Vázquez ha adelantado qué hará cuando ponga punto final a su carrera. "Cuando se acabe esto pienso irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio", aseguró el conductor de Sálvame.