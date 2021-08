Las vacaciones le han sentado fenomenal a Jorge Javier Vázquez, el presentador más destacado de nuestro país o, como a él le gusta que le llamen, el enfant terrible de la televisión española.

Este retiro de dos meses que se ha cogido el de Badalona lo ha roto, durante unas horas, para conceder una entrevista a una conocida revista en la que ha hablado de todo y de todos con su amiga y ex compañera de trabajo, Terelu Campos.

A parte de revisar los últimos acontecimientos sucedidos en su vida, como la pérdida de su inseparable amiga Mila Ximénez o del ‘reenamoramiento’ que está teniendo de nuevo con su trabajo, Vázquez ha hablado de uno de los episodios más complicados de su vida y del que se ha pronunciado en contadas ocasiones.

Este episodio, que se ha dilatado durante años, ha sido uno de los hechos que más quebraderos de cabeza le ha generado al presentador, hasta el punto de llegar a plantearse cuestiones que por su cabeza jamás habían pasado.

Ahora, desde la tranquilidad de sus vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha decidido hablar de sus problemas con Hacienda y de cómo el escarnio público al que fue sometido le pasó una gran factura a su salud.

El popular presentador ha asegurado que “¡He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible!” y que, a día de hoy, todavía le siguen llegando resoluciones de 2009, algo que le produce una especial incertidumbre.

Exento de culpa

A lo largo de la entrevista, Jorge Javier asegura que, en todo momento, ha contado con un gestor que le ha ayudado en todo momento a tener su economía saneada para con la Administración.

“¿Qué haces cuando empiezas a ganar dinero?" Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", comparte Vázquez mientras asegura que la primera vez que fue investigado lo pasó verdaderamente mal.

Cuando se vio envuelto en una de estas inspecciones de Hacienda, Jorge Javier reconoce que se planteó qué iba a pasar con su vida. “Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio”, recuerda el comunicador.

Además, Jorge ha reconocido que el golpe fiscal le llegó cuando estaba en su peor etapa en Sálvame. “Detestaba el programa y quería irme” confiesa Vázquez mientras apunta que “en ese momento apareció el fisco y se me quitaron las tonterías. En ese momento me di cuenta de que todo lo que has conseguido se puede ir al traste si no emprendes lucha”.